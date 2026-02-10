menu hamburguer
Botafogo anuncia contratação de Jhoan Hernández

Jovem é promessa das seleções de base da Colômbia e chega para ser opção a Alex Telles

Rio de Janeiro (RJ)
Dia 10/02/2026
19:18
Jhoan Hernández Botafogo
imagem cameraJhoan Hernández é anunciado pelo Botafogo (Foto: Divulgação / Botafogo)
O Botafogo anunciou nesta terça-feira (10) a contratação do jovem lateral-esquerdo Jhoan Hernández, de 19 anos, do Millonarios, da Colômbia. O jogador chega por empréstimo até o fim da temporada com opção de compra.

Conforme apurou a reportagem do Lance!, Hernández chega ao Glorioso inicialmente para o elenco sub-20, mas com grandes chances de ser incorporado ao grupo principal rapidamente. O jovem acumula convocações para as seleções de base da Colômbia e soma 22 jogos pela equipe principal do Millonarios.

O Botafogo mirava no mercado de transferências uma peça que atue no lado esquerdo do gramado, para aumentar o leque de opções do técnico argentino Martín Anselmi, recém-chegado ao clube. Jhoan se encaixou no perfil desejado nas buscas do departamento de análise de mercado da SAF.

A avaliação é de que o Glorioso tinha apenas Alex Telles para ser aproveitado na posição ao longo do ano. O experiente Fernando Marçal, que atuou no segundo semestre de 2025 mais recuado, deve continuar sendo aproveitado por Anselmi na primeira linha — vale lembrar que o Alvinegro perdeu Cuiabano, negociado com o Nottingham Forest, da Inglaterra, atualmente no Vasco.

Confira abaixo a nota do Botafogo

"O defensor Jhoan Hernández, lateral-esquerdo colombiano de 19 anos, chega ao Glorioso após passagem pelo Millionarios (COL), por empréstimo até o final de 2026 e já está treinando com os novos companheiros de equipe. 

Revelado pelo Millionarios em 2023 e com passagens pelas seleções de base da Colômbia, o lateral-esquerdo estreia no futebol brasileiro para reforçar o Clube Mais Tradicional. Seja bem-vindo ao Fogão, Jhoan! Vamos em busca de muitas conquistas com a #GloriosaCamisa!"

Jhoan Hernández Botafogo
Reforço do Botafogo, Jhoan Hernández em ação pelo Millonarios, da Colômbia (Foto: Reprodução/Instagram)

