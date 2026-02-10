O atacante Bill, ex-Corinthians e Coritiba, foi punido pela briga generalizada na final da 60ª Taça Paraná, torneio amador, em 13 de dezembro, no Estádio José Carlos de Oliveira Sobrinho, entre Capão Raso e Trieste. Outros 17 atletas também receberam penas do Tribunal de Justiça Desportiva do Paraná (TJD-PR).

O julgamento da Primeira Comissão Disciplinar começou na noite de segunda-feira (9) e terminou na madrugada de terça-feira (10), com duração de 6h30. Bill, que chegou a ser hospitalizado pelas agressões, pegou quatro partidas de suspensão.

O zagueiro Jair, que também foi para hospital, outros quatro atletas e o preparador de goleiros, Claudirlei Blam, receberam a mesma punição do atacante. Victor Tilly, com cinco jogos, foi o de maior suspensão pelo Trieste, que recebeu multa de R$ 2,5 mil.

As maiores penas foram para os jogadores Tiquinho, Bruno Ciscon, David, Wellington e Marcelo, além do auxiliar Christiam Faria, todos do Capão Raso, com seis partidas. Já o presidente Ubaldo Paolini foi absolvido, e o gandula Edilson Pereira recebeu suspensão de 45 dias. O clube ainda recebeu multas que totalizaram R$ 35 mil e cinco jogos com portões fechados.

Capão Raso

6 partidas: Tiquinho, Bruno Ciscon, David, Wellington, Marcelo e Christiam Faria (auxiliar)

5 partidas: Geovane, Natan, Rogério, Klayton e Alex

4 partidas: Allan

Multa: R$ 35 mil

5 jogos com portões fechados

Trieste

4 partidas: Bill, Jair, Everton, Gilton, Everson, Fefe e Claudirlei (preparador de goleiros) 5 partidas: Victor Tilly Multa: R$ 2,5 mil

Taça Paraná fica sem campeão após briga

Ao fim do julgamento, a sessão não definiu quem foi o campeão da Taça Paraná de 2025. O TJD-PR deixou a decisão a cargo da Federação Paranaense de Futebol (FPF), mas impediu que o mandante Capão Raso possa levar o título pela perda de pontos.

O clube foi punido de acordo com o artigo 203, do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), por 'dar causa à sua não realização ou à sua suspensão', por 3 votos a 2. Na justificativa, os auditores afirmaram que o limite do Tribunal é esportivo e não administrativo.

As possibilidades são declarar o Triste como campeão ou deixar o torneio sem um vencedor. A FPF ainda não se manifestou.

Relembre a briga entre Capão Raso x Trieste

Bill foi agredido por torcedores e parou em um hospital de Curitiba (PR). Foto: Imagens/Internet

Após dois empates por 1 a 1, a definição do campeão foi para os pênaltis. Antes da última cobrança do Trieste, que poderia decidir a eliminatória, a confusão começou.

Tiquinho, reserva do Capão, saiu do banco e trombou com Jair, do Trieste, que caminhava para a área. Os jogadores de ambos os clubes trocaram agressões, seguidas pela invasão de torcedores no gramado.

Parte dos jogadores correu às pressas para a área interna do estádio, enquanto outros pularam os muros para escapar. O atacante Bill e o zagueiro Jair, agredidos pela torcida, foram encaminhados desacordados ao Hospital do Trabalhador. O atleta ex-Corinthians tinha o rosto e a mão machucados, além de uma fratura no peito. Ele recebeu atendimento médico e foi liberado.

A confusão só terminou com a chegada do policiamento ao local. Mesmo assim, a equipe de arbitragem suspensou o confronto por falta de segurança.

Bill e mais 19 expulsos pela briga

Na súmula, o árbitro Lucas Paulo Torezin expulsou 11 jogadores do Capão Raso e outros sete do Trieste. Dois integrantes das comissões técnicas também levaram o vermelho, sendo um de cada lado, totalizando 20 expulsões.

Capão Raso: Anderson, Geovane, Bruno Ciscon, Natan, David Willian, Wellington, Rogério, Marcelo, João Antonio, Alex, Allan e Christiam Emilio de Faria (assistente).

Trieste: Bill, Jair, Fefe, Everton, Gilton, Tilly, Ever e Claudirlei Blam (preparador de goleiros).

Disputa por pênaltis entre Capão Raso x Trieste

As duas equipes converteram as primeiras cobranças, com Jhow marcando para o Capão Raso e Tilly anotando para o Trieste. Na sequência, Yan Santos acertou a trave, enquanto Baroni desperdiçou ao chutar para fora. Na terceira tentativa do Capão Raso, Léo voltou a errar, e Bill colocou o Trieste em vantagem.

A série prosseguiu com a conversão de Fortuna para o Capão Raso. Em seguida, Cristofer novamente acertou a trave. Na quinta cobrança, Marcelo Andrade recolocou o Capão Raso à frente. O Trieste ainda teria uma última oportunidade para empatar e levar a decisão para as cobranças alternadas; em caso de novo erro, o título ficaria com o Capão Raso.

