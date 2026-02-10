A apresentação de Wallace Davi, novo reforço do Botafogo, foi marcada por muita emoção no Estádio Nilton Santos. Torcedor do clube, o jogador de 18 anos levou familiares para acompanharem a entrevista, e suas primeiras palavras como volante do Glorioso arrancaram lágrimas.

Wallace Davi já havia indicado que muito da influência vem da avó Marli, com quem ia aos jogos do Botafogo na infância. Vindo do Fluminense junto à negociação pela ida de Savarino, a virada de chave na carreira é algo marcante.

Após a apresentação, em entrevista ao Lance!, a mãe do jogador, Alba Valéria, não conseguiu conter as lágrimas — como foi ao longo de toda a apresentação. Destaque para o sonho do filho e toda a batalha para realizar.

Botafogo é um sonho

— O Wallace tinha sete anos de idade, quando eu percebi que ele tinha uma habilidade um pouco maior. E eu não pensei duas vezes, né? Eu falei: 'vou botar esse menino em uma escolinha para parar de quebrar minhas vidraças. E aí logo chegou a oportunidade de vir para o Rio, e as pessoas não acreditavam que era possível uma criança de sete anos de idade ter uma habilidade no futebol — disse.

— Eu me emocionei muito porque passa o filme, né? E hoje eu vejo que Deus conduziu tudo e me fez forte, meu esposo, minha mãe, para poder, hoje, presenciar esse momento maravilhoso, abençoado, um dia especial. E a dificuldade toda lá atrás foi necessária para aumentar a nossa fé, acreditar no sonho e hoje o que eu tenho pra falar é que uma mãe é o alicerce de um filho e, se ela acredita no filho, Deus põe na cabeça da mãe o dobro de bênção pra abençoar o filho.

O choro foi de realização não só do filho. Estar no Botafogo, para Alba, é de extrema importância para os vínculos da família. Motivo de muito orgulho para dona Marli, que deixou a emoção de lado e curtiu a alegria do momento.

— E eu agradeço por minha mãe estar com saúde para poder ver o neto ser jogador do Botafogo, que é o time de coração dela. Eu estar ali com meus filhos menores, meu marido, minha mãe com saúde presenciando esse momento especial na vida do meu filho, é muito gratificante. Só de falar eu choro de novo — se emocionou.

Wallace Davi com a família em sua apresentação no Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Influência da avó Marli

Marli é apaixonada pelo Botafogo e gostava de ir ao Nilton Santos com o Neto para, principalmente, acompanhar o ídolo Jefferson. A avó de Wallace revelou que ia escondido com o jogador, que, na época, dava os primeiros na carreira de jogador no futsal do Fluminense.

— Eu que trazia ele e sempre saíamos escondidos. Eu colocava duas camisas na bolsa e colocava quando chegava pertinho daqui. Eu pensava: 'ai, meu Deus… o Fluminense. Vamos entrar escondido'. Aí o Zorro (torcedor ilustre do Botafogo) viu o Wallace e falou para tirar foto. Eu implorei para ele não publicar aquela foto. Quando chegava aqui dentro, nós dois colocávamos a camisa. Eu ficava preocupado de aparecer alguém… via o jogo preocupada de alguém tirar uma foto e mandar para o Fluminense — disse Marli.

Wallace Davi tem a missão de corresponder em campo para se afirmar no clube do coração e dar alegrias à avó, que avisou sobre a cobrança futura em sua passagem pelo Botafogo.

— Estou muito feliz mesmo de ele ter vindo para o Botafogo, e eu vou cobrar muitos gols dele. Mesmo ele volante. Dá um jeito, dá passe, pisa na área. Uma hora o gol vai sair — concluiu.

Wallace Davi está regularizado e pode fazer sua estreia com a camisa do Botafogo. O Glorioso, comandado por Martín Anselmi, vai a campo na quinta-feira (12), às 19h30, no Maracanã, para o clássico com o Fluminense pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.