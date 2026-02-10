Botafogo regulariza Lucas Villalba, principal reforço da janela
Atacante fica à disposição para clássico com o Fluminense e duelos na Libertadores
Principal investimento do Botafogo na janela, o atacante Lucas Villalba teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta terça-feira (10). Com isso, o jogador uruguaio fica à disposição para o clássico com o Fluminense, na quinta-feira (12), pela terceira rodada do Brasileirão.
Lucas Villalba chega ao Glorioso após passagem pelo Nacional-URU em transação na casa dos R$ 16 milhões. Ele foi anunciado em janeiro, mas dependia do fim do transfer ban para ser registrado, o que aconteceu no último dia 6.
O ponta direita foi o quarto jogador do Botafogo regularizado na CBF após o fim da punição, provocada pela dívida na compra de Thiago Almada junto ao Atlanta United, dos Estados Unidos.
Antes de Lucas Vilallba, o Botafogo colocou em condições de jogo os zagueiro Riquelme Felipe e Ythallo, e o volante Wallace Davi — os dois últimos foram apresentados nesta terça-feira, no Nilton Santos.
O que falta para o Botafogo
Das contratações feitas no início de 2026, agora, só o lateral-esquerdo Jhoan Hernández, anunciado também nesta terça-feira, carece de registro. O jogador ex-Millonarios, da Colômbia, já vem treinando com o grupo.
O Botafogo tem até sexta-feira (13) para enviar a lista completa de jogadores inscritos nas primeiras fases da Libertadores. O Glorioso encara o Nacional Potosí no dia 18, fora de casa, na altitude de 4.000 metros, e decidirá a classificação para a terceira fase em casa, no Nilton Santos, dia 25.
