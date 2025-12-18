Cruzeiro encaminha saída de atacante para time da Série B

A Raposa tem promovido uma série de saídas em seu elenco. Nesse sentido, o Cruzeiro encaminhou a saída do atacante João Pedro para o Londrina.

O atleta, que estava emprestado ao Volta Redonda, ainda tinha mais um ano de contrato com o Cruzeiro. Agora, segundo apuração do Lance!, chega em definitivo ao Tubarão.

A operação está por detalhes no lado do Cruzeiro, que não irá receber nada pela transação, mas permanecerá com uma porcentagem do atleta.

A informação da saída de João Pedro foi divulgada inicialmente pela Itatiaia e confirmada pela reportagem do Lance!.

João Pedro, atacante que pertence ao Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/ Cruzeiro)

Trajetória de João Pedro

Criado nas categorias de base do Flamengo, o atacante ainda passou pelo Valladolid antes de chegar na Toca da Raposa II. Sem muito espaço, foi emprestado para Mirassol, Tombense e na última temporada, para o Volta Redonda.

Pelo Cruzeiro, disputou apenas 12 partidas e marcou dois gols, nesta temporada, pelo Voltaço, o atleta de 22 anos fez 15 jogos e não teve participações em gols.

Outras saídas no Cruzeiro

Na manhã desta quinta-feira (18), o clube anunciou de forma oficial a saída de Bolasie. O atacante tinha contrato de um ano e não foi renovado. Na última quarta, dois atletas encerram seus vínculos com a equipe oficialmente.

O clube informou por meio de suas redes sociais que Mateo Gamarra não irá permanecer no clube. O zagueiro de 25 anos chegou no início da temporada por empréstimo junto ao Athletico-PR. Entretanto, o defensor não teve muito espaço com Leonardo Jardim e disputou apenas cinco partidas.

Atrás do próprio jogador, que anunciou na última terça-feira que não permaneceria na Raposa, o meio-campista Eduardo também foi homenageado pela equipe mineira.