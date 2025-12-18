Confira confrontos e chaveamento das fases preliminares da Libertadores 2026
Bahia e Botafogo são os brasileiros na primeira fase da competição continental
- Matéria
- Mais Notícias
A Conmebol realizou na tarde desta quinta-feira (18), em Luque, no Paraguai, o sorteio das fases preliminares da Libertadores de 2026. Os únicos brasileiros envolvidos são Botafogo e Bahia, que terminaram o Campeonato Brasileiro deste ano nas sexta e sétima colocações, respectivamente; ambos iniciam a disputa na segunda fase.
Relacionadas
➡️ CBF detalha distribuição de duas vagas da Libertadores via Copa do Brasil
O Glorioso enfrentará um dos representantes da Bolívia, ainda não definido. As possibilidades são The Strongest, Blooming ou Nacional de Potosí, a depender do vencedor da Copa da Bolívia. Caso se classifique à terceira fase, o Botafogo terá pela frente o vencedor do confronto entre Argentinos Juniors e o terceiro representante do Equador, também há ser definido; este pode ser LDU ou Barcelona de Guayaquil.
Já o Bahia encara o O'Higgins (CHI) na segunda fase da Libertadores. Quem avançar enfrenta quem levar a melhor no confronto entre Deportes Tolima (COL) e o vencedor do duelo entre 2 de Mayo (PAR) e Alianza Lima (PER).
Confira todos os confrontos das fases preliminares da Libertadores
1ª fase:
"Bolívia 4" x Deportivo Táchira-VEN (E1)
Juventud-URU x Universidad Católica-EQU (E2)
2 de Mayo-PAR x Alianza Lima-PER (E3)
2ª fase:
E2 x Guaraní-PAR (C1)
E1 x Tolima-COL (C2)
E3 x Sporting Cristal-PER (C3)
"Equador 3" x Argentinos Jrs (C4)
"Bolívia 3" x Botafogo (C5)
Carabobo-VEN x Huachipato-CHI (C6)
O'Higgins-CHI x Bahia (C7)
Liverpool-URU x Indepiendente Medelín-COL (C8)
3ª fase:
C1 x C8
C2 x C7
C3 x C6
C4 x C5
*Nas duas primeiras fases, os times à direita decidem os confrontos em casa; a partir da terceira fase, a definição dos mandos de campo será via ranking da Conmebol.
Datas de cada fase da Libertadores 2026
- 1ª fase: 3 a 12 de fevereiro;
- 2ª fase: 17 a 26 de fevereiro;
- 3ª fase: 3 a 12 de março;
- Sorteio da fase de grupos: 18 de março;
- Fase de grupos: 7 de abril a 29 de maio;
- Oitavas de final: 11 a 19 de agosto;
- Quartas de final: 8 a 17 de setembro;
- Semifinais: 14 a 22 de outubro;
- Final: 28 de novembro.
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias