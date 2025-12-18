A Conmebol realizou na tarde desta quinta-feira (18), em Luque, no Paraguai, o sorteio das fases preliminares da Libertadores de 2026. Os únicos brasileiros envolvidos são Botafogo e Bahia, que terminaram o Campeonato Brasileiro deste ano nas sexta e sétima colocações, respectivamente; ambos iniciam a disputa na segunda fase.

O Glorioso enfrentará um dos representantes da Bolívia, ainda não definido. As possibilidades são The Strongest, Blooming ou Nacional de Potosí, a depender do vencedor da Copa da Bolívia. Caso se classifique à terceira fase, o Botafogo terá pela frente o vencedor do confronto entre Argentinos Juniors e o terceiro representante do Equador, também há ser definido; este pode ser LDU ou Barcelona de Guayaquil.

Já o Bahia encara o O'Higgins (CHI) na segunda fase da Libertadores. Quem avançar enfrenta quem levar a melhor no confronto entre Deportes Tolima (COL) e o vencedor do duelo entre 2 de Mayo (PAR) e Alianza Lima (PER).

Confira todos os confrontos das fases preliminares da Libertadores

1ª fase:

"Bolívia 4" x Deportivo Táchira-VEN (E1)

Juventud-URU x Universidad Católica-EQU (E2)

2 de Mayo-PAR x Alianza Lima-PER (E3)

2ª fase:

E2 x Guaraní-PAR (C1)

E1 x Tolima-COL (C2)

E3 x Sporting Cristal-PER (C3)

"Equador 3" x Argentinos Jrs (C4)

"Bolívia 3" x Botafogo (C5)

Carabobo-VEN x Huachipato-CHI (C6)

O'Higgins-CHI x Bahia (C7)

Liverpool-URU x Indepiendente Medelín-COL (C8)

3ª fase:

C1 x C8

C2 x C7

C3 x C6

C4 x C5

*Nas duas primeiras fases, os times à direita decidem os confrontos em casa; a partir da terceira fase, a definição dos mandos de campo será via ranking da Conmebol.

Datas de cada fase da Libertadores 2026

1ª fase: 3 a 12 de fevereiro;

2ª fase: 17 a 26 de fevereiro;

3ª fase: 3 a 12 de março;

Sorteio da fase de grupos: 18 de março;

Fase de grupos: 7 de abril a 29 de maio;

Oitavas de final: 11 a 19 de agosto;

Quartas de final: 8 a 17 de setembro;

Semifinais: 14 a 22 de outubro;

Final: 28 de novembro.

