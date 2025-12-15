Mozart celebra acerto com o Ceará para 2026: 'Time do povo'
Técnico assinou um contrato de um ano
- Matéria
- Mais Notícias
Focando na disputa da Série B, o Ceará contratou o técnico Mozart para a temporada 2026. O profissional celebrou o acerto e falou a respeito do Vovô, que tentará um retorno à elite do futebol brasileiro.
➡️ Tudo sobre o Vovô agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Ceará
— Estou muito feliz com meu acerto com o Ceará. Time do povo, uma torcida fantástica, apaixonada. E eu peço a Deus que 2026 seja tão extraordinário como foi 2025 - disse Mozart em entrevista à "ESPN".
— Sou muito grato a Deus por essas oportunidades. Escutei o Levir [Culpi] falando antes. E realmente, assim, essa trajetória de quem trabalha no futebol, vocês que também são ligados ao esporte... É realmente um grande privilégio trabalhar com esporte - finalizou o técnico, que conquistou a Série B de 2025 com o Coritiba.
➡️ Quando começa a Série B de 2026? Veja participantes
O Ceará não buscava um novo treinador desde a metade da temporada 2024, quando trouxe Léo Condé. O profissional obteve um acesso e um título estadual, mas a campanha irregular no Brasileirão deste ano terminou com o rebaixamento.
➡️ Atacante deixa o Ceará e fecha com adversário da Série B
Campanha de Mozart na Série B
O Coritiba de Mozart foi campeão da Série B de 2025 com 68 pontos: 19 vitórias, 11 empates e oito derrotas. A equipe teve a melhor defesa da competição (23 gols sofridos) e, ao mesmo tempo, apresentou o sexto pior ataque (39).
O treinador tinha manifestado o desejo de permanecer no clube paranaense, mas as negociações não se concretizaram. Assim, o Coxa anunciou a saída ao fim do campeonato.
➡️ Ceará vê dificuldade para manter volante emprestado pelo Santos
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias