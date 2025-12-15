Mozart celebra acerto com o Ceará para 2026: 'Time do povo'

Focando na disputa da Série B, o Ceará contratou o técnico Mozart para a temporada 2026. O profissional celebrou o acerto e falou a respeito do Vovô, que tentará um retorno à elite do futebol brasileiro.

— Estou muito feliz com meu acerto com o Ceará. Time do povo, uma torcida fantástica, apaixonada. E eu peço a Deus que 2026 seja tão extraordinário como foi 2025 - disse Mozart em entrevista à "ESPN".

— Sou muito grato a Deus por essas oportunidades. Escutei o Levir [Culpi] falando antes. E realmente, assim, essa trajetória de quem trabalha no futebol, vocês que também são ligados ao esporte... É realmente um grande privilégio trabalhar com esporte - finalizou o técnico, que conquistou a Série B de 2025 com o Coritiba.

Mozart, campeão da Série B com o Coritiba, é o novo treinador do Ceará (Foto: JP Pacheco/Coritiba EC)

O Ceará não buscava um novo treinador desde a metade da temporada 2024, quando trouxe Léo Condé. O profissional obteve um acesso e um título estadual, mas a campanha irregular no Brasileirão deste ano terminou com o rebaixamento.

Campanha de Mozart na Série B

O Coritiba de Mozart foi campeão da Série B de 2025 com 68 pontos: 19 vitórias, 11 empates e oito derrotas. A equipe teve a melhor defesa da competição (23 gols sofridos) e, ao mesmo tempo, apresentou o sexto pior ataque (39).

O treinador tinha manifestado o desejo de permanecer no clube paranaense, mas as negociações não se concretizaram. Assim, o Coxa anunciou a saída ao fim do campeonato.

