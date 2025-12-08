Quando começa a Série B de 2026? Veja participantes

Após os rebaixamentos de Ceará e Fortaleza, a Série B conheceu os 20 clubes que farão parte da edição de 2026. Com as mudanças recentes no calendário do futebol brasileiro, a competição já tem data para iniciar.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Leão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fortaleza

Os rivais Ceará e Fortaleza se juntaram a Juventude e Sport, que já estavam rebaixados. Assim, os quatro times lutarão pelo retorno à elite na próxima temporada. Coritiba, Athletico, Chapecoense e Remo, por outro lado, subiram para a Série A.

Quando começa a Série B de 2026?

A Série B de 2026 está prevista para acontecer de 21 de março a 28 de novembro. O formato continuará sendo o de pontos corridos, com uma pausa no meio do ano para a disputa da Copa do Mundo.

continua após a publicidade

O Coritiba venceu a Série B em 2025 (Foto: Bruno Kelly/Agif/Gazeta Press)

Quem caiu da Série A:

Ceará (17º)

(17º) Fortaleza (18º)

(18º) Juventude (19º)

(19º) Sport (20º)

Partida entre Ceará e Fortaleza, pelo Brasileirão (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)

➡️ Tudo sobre o Vovô agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Ceará

Quem ficou na Série B:

Criciúma

Goiás

Novorizontino

CRB

Avaí

Cuiabá

Atlético-GO

Operário-PR

Vila Nova

América-MG

Athletic-MG

Botafogo-SP

➡️ FCF se pronuncia após rebaixamentos de Ceará e Fortaleza

Quem subiu da Série C:

Ponte Preta (campeã)

(campeã) Londrina (vice)

(vice) Náutico

São Bernardo