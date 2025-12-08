menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Nacional

Quando começa a Série B de 2026? Veja participantes

Competição já definiu os seus 20 clubes

Foto-Esau-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Esaú Souza
Fortaleza (CE)
Dia 08/12/2025
14:11
troféu taça Série B
imagem cameraTaça da Série B (Foto: Junior Souza/CBF)
Após os rebaixamentos de Ceará e Fortaleza, a Série B conheceu os 20 clubes que farão parte da edição de 2026. Com as mudanças recentes no calendário do futebol brasileiro, a competição já tem data para iniciar.

➡️ Tudo sobre o Leão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fortaleza

Os rivais Ceará e Fortaleza se juntaram a Juventude e Sport, que já estavam rebaixados. Assim, os quatro times lutarão pelo retorno à elite na próxima temporada. Coritiba, Athletico, Chapecoense e Remo, por outro lado, subiram para a Série A.

Quando começa a Série B de 2026?

A Série B de 2026 está prevista para acontecer de 21 de março a 28 de novembro. O formato continuará sendo o de pontos corridos, com uma pausa no meio do ano para a disputa da Copa do Mundo.

Coritiba campeão taça troféu Série B 2025
O Coritiba venceu a Série B em 2025 (Foto: Bruno Kelly/Agif/Gazeta Press)

Quem caiu da Série A:

  • Ceará (17º)
  • Fortaleza (18º)
  • Juventude (19º)
  • Sport (20º)
Partida entre Ceará e Fortaleza, pelo Brasileirão (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)
Partida entre Ceará e Fortaleza, pelo Brasileirão (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)

➡️ Tudo sobre o Vovô agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Ceará

Quem ficou na Série B:

  • Criciúma
  • Goiás
  • Novorizontino
  • CRB
  • Avaí
  • Cuiabá
  • Atlético-GO
  • Operário-PR
  • Vila Nova
  • América-MG
  • Athletic-MG
  • Botafogo-SP

➡️ FCF se pronuncia após rebaixamentos de Ceará e Fortaleza

Quem subiu da Série C:

  • Ponte Preta (campeã)
  • Londrina (vice)
  • Náutico
  • São Bernardo
Ponte Preta Londrina Série C 2025
A Ponte Preta foi campeã da Série C em 2025 (Foto: Marcos Ribolli/PontePress)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
