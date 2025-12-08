Quando começa a Série B de 2026? Veja participantes
Competição já definiu os seus 20 clubes
Após os rebaixamentos de Ceará e Fortaleza, a Série B conheceu os 20 clubes que farão parte da edição de 2026. Com as mudanças recentes no calendário do futebol brasileiro, a competição já tem data para iniciar.
Os rivais Ceará e Fortaleza se juntaram a Juventude e Sport, que já estavam rebaixados. Assim, os quatro times lutarão pelo retorno à elite na próxima temporada. Coritiba, Athletico, Chapecoense e Remo, por outro lado, subiram para a Série A.
Quando começa a Série B de 2026?
A Série B de 2026 está prevista para acontecer de 21 de março a 28 de novembro. O formato continuará sendo o de pontos corridos, com uma pausa no meio do ano para a disputa da Copa do Mundo.
Quem caiu da Série A:
- Ceará (17º)
- Fortaleza (18º)
- Juventude (19º)
- Sport (20º)
Quem ficou na Série B:
- Criciúma
- Goiás
- Novorizontino
- CRB
- Avaí
- Cuiabá
- Atlético-GO
- Operário-PR
- Vila Nova
- América-MG
- Athletic-MG
- Botafogo-SP
Quem subiu da Série C:
- Ponte Preta (campeã)
- Londrina (vice)
- Náutico
- São Bernardo
