MP pede abertura de inquérito sobre venda ilegal de camarotes no São Paulo

O Ministério Público de São Paulo solicitou a abertura de um inquérito policial para investigar áudios vazados nos quais Douglas Schwartzmann, dirigente das categorias de base, e Mara Casares, ex-esposa do presidente Julio Casares, são citados em esquema de comercialização clandestina de ingressos de camarote do Morumbis.

Os dois estão afastados dos respectivos cargos no clube, mas o MP - sob responsabilidade do promotor José Reinaldo Guimarães Carneiro -, enviou um inquérito explicando quais os crimes, em uma olhar da justiça, que estão contidos nos áudios de Douglas Schwartzmann e Mara Casares.

Em entrevista ao "ge", portal que teve acesso aos áudios, o promotor explicou que o caso pode se enquadrar no crime de "corrupção privada do esporte".

- O primeiro crime é corrupção privada do esporte, que é um crime previsto na nova Lei Geral do Esporte, em vigor desde 2023. Esse crime, na verdade, pressupõe a manipulação de interesses privados em detrimento do patrimônio do clube, das agremiações - disse.

- E um segundo crime, que também é muito grave, é o de coação no curso do processo. Porque você ligar para uma pessoa e intimidar para que ela retire um processo sob pena de que as coisas ganhem repercussões, como sugerem as gravações, é um indicativo de crime - completou.

Se o processo seguir, o caso deve ser investigado e os envolvidos ouvidos.

