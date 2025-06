Arena da Baixada ‘ganha’ cachoeira após forte chuva em jogo do Athletico

A derrota do Athletico por 1 a 0 para o Atlético-GO no domingo (8), pela 12ª rodada da Série B, trouxe uma cena inusitada fora do campo. A Arena da Baixada não suportou tanta chuva em Curitiba e "criou" uma cachoeira no estádio, que possui teto retrátil.

A cena aconteceu entre o fim do primeiro tempo e começo da segunda etapa, quando o tempo apertou na capital paranaense e teve um volume de 19.1 mm, de acordo com o Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar). A previsão já era de chuva e, até por isso, o Furacão deixou o teto fechado para o jogo.

Apesar do teto retrátil, a estrutura não é vedada e possui espaços. A água passou por essas superfícies e caiu direto em uma das laterais do gramado sintético.

A "cachoeira" dentro do estádio, no entanto, não atrapalhou o andamento da partida. Já os torcedores que estavam no setor inferior da Getúlio Vargas e no setor superior da Brasílio Itiberê precisaram se deslocar nas arquibancadas para não se molhar.

O público, que vaiou mais uma vez a atuação rubro-negra, foi de 16.8833 pagantes.

Athletico perdeu por 1 a 0 para o Atlético-GO, na Arena da Baixada. Foto: José Tramontin/Athletico

Em má fase, o Athletico ocupa a 12ª colocação da Série B, com 14 pontos em 11 jogos. A distância para a ZR é de cinco pontos, enquanto está a seis pontos do G-4.

Próximos jogos do Athletico