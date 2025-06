Técnico revela dificuldade do Athletico no mercado: ‘O cara não quer vir’

O técnico Odair Hellmann revelou que o Athletico está com dificuldades para se reforçar na Série B. O treinador comentou que tem procurado por jogadores sem espaço, que recusam pelo mau momento na temporada.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

- Quanto à situação de contratações, é outra pergunta que preciso me comunicar com o torcedor. Já estamos trabalhando. Quando nós ligamos para o mercado, o Athletico continua com uma torcida e estrutura gigantes, mas a gente liga e o cara não quer vir - comentou, em entrevista coletiva.

A declaração de Odair Hellmann aconteceu após o empate em 2 a 2 com o Operário-PR, no domingo (1), no Germano Krüger, pela 10ª rodada. O Athletico está no meio da tabela, com 14 pontos - a quatro pontos do G-4.

continua após a publicidade

A janela de transferência do Mundial de Clubes começou nesta segunda-feira (2) e fecha na terça-feira (10). Já o mercado de inverno vai de 10 de julho a 2 de setembro.

- Às vezes, a gente oferece até mais dinheiro e o jogador não vem, porque tem todo um sistema atrás dessa busca. Parece que o clube, o treinador e as pessoas não estão trabalhando nesse sentido, mas pelo contrário. A gente está sempre atento às situações - reconheceu.

continua após a publicidade

Até aqui, o Furacão não tem nenhuma negociação avançada e teve recusas do lateral-direito Igor Vinícius (São Paulo) e do atacante Nico Lopez (Nacional-URU). O comandante rubro-negro, contudo, alertou que o Athletico não vai entrar em desespero por contratações.

- A gente vai buscar situações que a gente possa agregar qualidades a este grupo, dê mais capacidade competitiva e técnica, porque a chance dele e de todos nós aumenta. O que não podemos é ter quantidade. Aí fazer qualquer movimento com pressa, sem critério, e até talvez abafar a possibilidade de um menino da base receber oportunidade - avaliou.

Odair Hellmann diz que Athletico precisar se reforçar para a Série B. Foto: José Tramontin/Athletico

As necessidades de Odair Hellmann e do Athletico

O comandante já tinha declarado em sua estreia, diante do Athletic, que o Furacão precisa fazer contratações para 2025. O primeiro "reforço" antecipado foi a renovação do lateral-direito Madson, que não estava nos planos, mas se recuperou de cirurgia e tentará solucionar o problema no setor.

No mercado, o Athletico procura um zagueiro, um lateral-direito, um volante, um atacante de lado e um centroavante. Hellman ainda vai ter reuniões com a direção para entender qual a situação financeira do Athletico.

➡️ Veja as notícias do Athletico

Em 2025, o Furacão trouxe 18 atletas para a temporada, enquanto teve 21 saídas. Desses reforços, a direção gastou apenas em três: R$ 12,3 milhões pelo zagueiro Léo Pelé (Vasco), R$ 1,1 milhão pelo empréstimo do atacante Kevin Velasco (Puebla-MEX) e R$ 6 milhões pelo centrovante Renan Peixoto (Portuguesa). Ao todo, o clube investiu R$ 19,4 milhões.

- Dentro das circunstâncias, a gente precisa entender se tem capacidade de investir R$ 10 milhões, R$ 20 milhões. Dentro das condições do clube, ou até fazendo um esforço maior em relação a isso, porque é o momento que precisa. É melhor gastar agora, um pouquinho, do que deixar de receber depois. Agora a gente vai sentar e tentar fazer isso com calma e tranquilidade para que a gente possa agregar ao grupo - finalizou.