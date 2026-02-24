Após escândalo dos camarotes, ex-CEO do São Paulo pode ser excluído do quadro social

O caso sobre escândalo envolvendo venda ilegal de ingressos de camarotes em shows do Morumbis, que veio à tona no final do último ano, está se movimentando e tomando novas frentes. Agora, a discussão está sendo em cima da exclusão de Márcio Carlomagno, ex-CEO do São Paulo na gestão de Julio Casares, do quadro social do clube.

A informação foi antecipada pelo "UOL" e confirmada pelo Lance!. A Comissão Disciplinar do São Paulo quem irá participar do julgamento em questão. A reportagem teve acesso ao documento na íntegra feito por conselheiros do Tricolor, no qual é sustentado o pedido de exclusão.

A representação que será analisada pelo Egrégio Conselho Deliberativo do São Paulo tem como base uma conversa de 44 minutos entre Rita de Cássia Adriana Prado, identificada como Rita ou Adriana, Douglas Schwartzmann, ex-diretor adjunto da base, e Mara Casares, ex-esposa de Casares e que atuava como diretora feminina de evento.

Existiram trechos da conversa que ligariam Carlomagno a Schawartzmann. Em entrevista concedida ao "ge" no final de 2025, Carlomagno teria negado o recebimento de valores.

Segundo o documento, o diálogo evidenciaria condutas indevidas e potencialmente criminosas, relacionadas a enriquecimento pessoal em prejuízo do clube. O episódio teria causado dano estimado em mais de R$ 130 mil em um único dia, valor que, de acordo com a peça, configuraria gestão irregular nos termos da Lei nº 13.155/2015, conhecida como Lei do Profut, podendo resultar em penalidade de eliminação.

No mesmo sentido, a sindicância interna instaurada pelo clube, conduzida pelo Departamento de Compliance, aponta indícios de atuação conjunta dos envolvidos, supostamente movidos por interesses próprios em detrimento da instituição.

O Relatório Preliminar de Apuração Interna destaca que, embora todos afirmassem ser proibida a comercialização, haveria evidências claras de negociação e venda de pacotes envolvendo espaço, ingressos e serviços, inclusive com valores previamente definidos, o que indicaria descumprimento das normas internas.

O documento também registra que, apesar de reconhecerem a sensibilidade do caso, nenhum dos citados teria acionado o Compliance ou adotado providências para apuração dos fatos, mesmo diante de indícios de irregularidade. Por conta dos danos causados, o pedido de exclusão seria embasado segundo o estatuto.

Protesto da torcida do São Paulo no Morumbis após escândalos (Foto: Reprodução)

Carlomagno deixou o cargo após renúncia de Casares

Casares renunciou ao cargo há pouco mais de um mês, e logo na sequência, Márcio Carlomagno também deixou sua posição.

Durante a gestão Casares, Carlomagno atuava como um dos principais nomes da administração, sendo considerado um 'braço direito' do ex-presidente. Com perfil de superintendente de gestão, ele foi designado para trabalhar de forma integrada ao Departamento de Futebol no final do ano passado.

Internamente, Carlomagno também era visto como um dos nomes mais fortes para uma possível sucessão de Casares nas eleições presidenciais do clube, previstas para este ano. O Lance! apurou que nunca existiu movimentação para ter um nome que funcionasse como "reposição" a este cargo.