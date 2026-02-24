Fortaleza x Maguary: onde assistir ao vivo e escalações do jogo pela Copa do Brasil
Embate desta terça-feira (24) acontece pela segunda fase
Fortaleza e Maguary-PE se enfrentam nesta terça-feira (24), às 21h30 (horário de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza (CE). O confronto, válido pela segunda fase da Copa do Brasil, terá transmissão do SporTV (TV fechada), do Premiere (pay-per-view) e da getv (YouTube).
O Tricolor está entrando nessa fase da competição porque foi rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro.
Ficha do jogo
A partida foi definida por sorteio, assim como o mando de campo. Em caso de empate no tempo normal, a vaga será decidida nos pênaltis.
Histórico do confronto
A partida desta noite será inédita, já que Fortaleza e Maguary-PE nunca se enfrentaram na história. Este é o único jogo do Leão antes da ida da final do Campeonato Cearense.
Confira as informações do jogo entre Fortaleza x Maguary-PE
✅ FICHA TÉCNICA
FORTALEZA X MAGUARY-PE
COPA DO BRASIL - SEGUNDA FASE
📆 Data e horário: terça-feira, 24 de fevereiro de 2026, às 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)
📺 Onde assistir: SporTV (TV fechada), Premiere (pay-per-view) e getv (YouTube)
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Marcio dos Santos Oliveira (AL)
🚩 Assistentes: Maxwell Rocha Silva (AL) e Ruan Luiz De Barros Silva (AL)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
FORTALEZA: Brenno; Mailton, Lucas Gazal, Luan Freitas e Fuentes; Lucas Sasha, Pierre e Lucas Crispim; Pochettino, GB e Luiz Fernando. Técnico: Thiago Carpini.
MAGUARY-PE: Bruno; Eduardo Ribeiro, Maurício, Guedes e Gabriel Fontes; Bruno Vinícius, Iago, Ítalo e Júlio César; Kanu e Marquinhos. Técnico: Sued Lima.
