Depois de oficializar a saída do técnico Martín Palermo, que não renovou seu contrato, o Fortaleza acertou com Thiago Carpini para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. O Tricolor superou a concorrência de times da Série A.

Carpini tinha recebido sondagens de equipes como o Internacional e o Coritiba, que subiu sendo campeão da Série B. O rival Ceará, rebaixado juntamente com o Leão, também consultou a situação do treinador.

A escolha pelo Fortaleza se deu em razão do contexto esportivo e da identificação prévia do técnico com a equipe, como apurou o Lance!. A postura de Carpini ao longo das negociações facilitou o acerto do vínculo, que vai até o fim de 2026.

Thiago Carpini é o novo treinador do Fortaleza (Foto: Fernando Alves/EC Juventude)

O contato chegou a acontecer na metade da temporada, em julho, após a saída de Juan Pablo Vojvoda. Apesar do avanço nas conversas, o negócio não se concretizou. O Fortaleza fechou com Renato Paiva e, posteriormente, trouxe Palermo.

As negociações voltaram nos últimos dias. Marcelo Paz, CEO da SAF do Fortaleza, procurou Carpini após o rebaixamento e teve receptividade imediata. Além da Série B, o profissional terá pela frente o Campeonato Estadual, a Copa do Nordeste e a Copa do Brasil.

Com o rebaixamento, uma marca histórica do Fortaleza na Série A foi interrompida. Isso porque, como estava no Brasileirão desde 2019, o Tricolor permaneceu na elite por sete temporadas consecutivas. Esse é o recorde de uma equipe nordestina desde 2003, quando teve início o formato de pontos corridos.

O Leão ficou no G4 em duas oportunidades ao longo dessas sete edições. Além de frequentar a Copa Libertadores, as campanhas renderam idas à Copa Sul-Americana.