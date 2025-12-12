Fausto Vera próximo de deixar o Atlético-MG: entenda todos os detalhes da negociação

Fora dos planos do Atlético, o volante Fausto Vera deve deixar o clube nos próximos dias. O jogador mantém negociações avançadas com o River Plate (ARG), mas ainda restam alguns detalhes a serem ajustados antes da conclusão do acordo.

A proposta do River Plate por Fausto Vera consiste em um empréstimo com obrigação de compra ao término do vínculo. No entanto, segundo apuração do Lance!, a diretoria atleticana ainda negocia alguns detalhes da transferência com o clube argentino.

De acordo com o jornal argentino TyC Sports, o valor total do negócio deve ficar entre quatro e cinco milhões de dólares. O desfecho da negociação é esperado para os próximos dias.

Fausto Vera em Atlético x Sport (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Fausto Vera no Atlético

Fausto Vera chegou ao Atlético em agosto de 2024, contratado junto ao Corinthians. Indicado pelo então técnico Gabriel Milito, o volante custou aos cofres do clube cerca de 4,5 milhões de dólares, aproximadamente R$ 24,7 milhões.

O jogador chegou ao clube com a missão de assumir a função de primeiro volante do Galo, posição que vivia um momento de clara carência técnica e de opções no elenco. Apesar de ter tido pouca minutagem no Corinthians, Vera foi escolhido pela diretoria alvinegra para fortalecer o setor e oferecer maior equilíbrio ao meio-campo.

No entanto, o volante não conseguiu se firmar no Galo. Sob o comando de Milito, até acumulou algumas atuações e manteve certa regularidade, mas nunca alcançou a condição de titular absoluto. Com a saída do treinador e a chegada de Cuca, sua situação piorou: Vera perdeu espaço rapidamente e, na maior parte das partidas, sequer chegava a entrar em campo.

Com a chegada de Sampaoli na metade final de 2025, Vera teve oportunidades na equipe, mas não conseguiu apresentar um futebol consistente o suficiente para se firmar no Galo e conquistar a confiança do treinador para a temporada seguinte. Diante disso, o Atlético optou por negociar o jogador, que também demonstrou interesse em deixar o clube. Ao todo, Vera disputou 59 partidas e marcou três gols pelo Galo.