Após o afastamento de Ednaldo Rodrigues da presidência da CBF, o vice-presidente da instituição, Fernando Sarney, foi nomeado como interventor e convocou, na última sexta-feira (16), a nova eleição da Confederação. Originalmente, a data escolhida foi o dia 25 de maio, véspera da apresentação e primeira convocação do novo treinador Carlo Ancelotti.

continua após a publicidade

No entanto, o pré-candidato Samir Xaud - da Federação Roraimense de Futebol e um dos favoritos ao cargo - apresentou um requerimento para que a eleição aconteça no dia 26 de maio, um dia após a data previamente acordada, conforme noticiado pela ESPN. O documento foi encaminhado ao interventor Sarney. Se o pedido for acatado, a mudança pode adiar a primeira aparição de Ancelotti sob o comando da Amarelinha, visto que está marcada para o mesmo dia. Na ocasião, o treinador anunciará os atletas convocados para os jogos contra o Equador e o Paraguai, válidos pelas eliminatórias da Copa do Mundo.

A justificativa para a solicitação é a de que a eleição está marcada para um domingo, dia de rodada das séries A e B do Brasileirão, o que poderia atrapalhar a participação dos atores do colégio eleitoral.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Samir Xaud começa a ganhar força para a próxima eleição da CBF (Foto: Divulgação/FRF)

Eleição da CBF usará estatuto de 2017

Em função da anulação do acordo que permitiu a realização da última eleição, em 24 de março, também foi considerada nula a assembleia acontecida em 2022, que havia modificado o estatuto da entidade. Com isso, o entendimento jurídico da confederação é a de que valerá o documento anterior a esse, aprovado em 2017.

Na prática, a alteração modifica o processo de registro dos candidatos. No estatuto anulado de 2022, cada chapa precisava do apoio formal de quatro federações e quatro clubes para se inscrever; no de 2017, por sua vez, são necessárias oito federações e cinco clubes. Desse modo, se um postulante alcançar o apoio de 20 federações, é automaticamente inviabilizada a inscrição de outra chapa - visto que só terá outras sete à disposição.

continua após a publicidade

Veja os pesos dos votos:

Votos das federações (27): peso 3

Votos dos clubes da Série A (20): peso 2

Votos dos clubes da Série B (20): peso 1

Quem são os favoritos ao cargo?

O já citado Samir Xaud, de Roraima, é um dos nomes fortes para a disputa da presidência da CBF. Xaud é médico especializado em infectologia e medicina esportiva e foi eleito, há quatro meses, para comandar a Federação Roraimense de Futebol a partir de 2027 - sucedendo seu pai, Zeca Xaud, que completará 40 anos no cargo, em 2026.

Outro candidato é Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da Federação Paulista de Futebol, que anunciou a sua candidatura na manhã deste sábado (17). Em nota, o dirigente afirmou ter o apoio de federações e "da maioria dos clubes das Séries A e B" do Campeonato Brasileiro. Bastos tem formação na área de gestão esportiva e iniciou, mas não concluiu, o curso de engenharia civil.