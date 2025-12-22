O atacante Moisés, do Fortaleza, indicou que deve permanecer no clube para a disputa da Série B de 2026. Apesar das sondagens, o jogador tem contrato até o fim de 2027 e disse que seu foco é o Tricolor do Pici.

— Tenho contrato com o Fortaleza até dezembro de 2027. Meu foco total é o Fortaleza. No momento, meus empresários passaram que são apenas sondagens. Não é algo concreto. Como tenho contrato com o Fortaleza e viemos de uma queda, para mim o ideal é permanecer. Tenho contrato, estou feliz na cidade, minha família está feliz - revelou em entrevista ao portal "EA Notícias".

— É um clube gigante, que me acolheu muito bem. Presidente, staff, diretoria, todos que fazem parte do grupo. Essa queda é frustrante para algumas famílias. A folha muda muito, cai pela metade. Vários jogadores acho que vão sair. Como todos sabem, tenho a multa. As equipes que procuram sabem que vão ter dificuldade, por essa multa ser um pouco alta. Mas meu foco é total no Fortaleza, para ajudar e quem sabe retornar à Série A o mais rápido possível - completou o atacante.

Moisés na partida entre Cruzeiro e Fortaleza, pelo Brasileirão (Foto: Matheus Amorim/Fortaleza EC)

Moisés disputou 28 partidas no ano, com quatro gols e duas assistências. O atleta teve uma lesão grave em abril e retornou aos gramados apenas em outubro.

Palermo fala do Fortaleza

Ex-técnico do Leão, Martín Palermo falou a respeito de seu período no clube e do desafio na luta contra o rebaixamento. O argentino revelou também que foi procurado por um time da Série A neste mês.

Palermo citou a "conexão" que teve no Tricolor desde a sua chegada. Apesar da melhora e dos bons resultados, a campanha não foi o suficiente para livrar a equipe do rebaixamento. Após o fim do campeonato, o argentino optou por não permanecer.