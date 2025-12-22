Com treinamentos remotos, Ceará se reapresenta nesta semana

O Ceará está próximo de se reapresentar com foco na temporada 2026. Rebaixado para a Série B, o time voltará aos treinos na próxima sexta-feira (26), tendo um início no formato remoto.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Vovô agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Ceará

Os treinos foram desenvolvidos pela equipe do Centro de Saúde e Performance (CESP) e serão feitos em sessões de 40 minutos cada, entre os dias 26 e 31. Os trabalhos presenciais no CT de Porangabuçu terão início no dia 2 de janeiro (sexta-feira).

As atividades remotas acontecerão a partir de um link de uma plataforma de reuniões online. O elenco poderá fazer os treinamentos pela manhã ou pela tarde, tendo o auxílio de um preparador físico.

continua após a publicidade

➡️ Ceará negocia com dupla de laterais ex-Coritiba; veja mais

Treino do Ceará (Foto: Felipe Santos/Ceará SC)

— O objetivo dessas sessões é antecipar o ganho de força, uma valência que a gente perde muito rápido, mas a gente também ganha muito rápido. Então, se a gente adiantar algumas sessões, a gente começa a pré-temporada potencializando a performance desses atletas. São sessões que objetivam dar força, principalmente força estrutural, força muscular, força de tendão para ganhar tempo nesse condicionamento - disse André Martins, coordenador de Saúde e Performance do clube.

— Também vamos ter algumas sessões de condicionamento, em que o objetivo não é um condicionamento específico, mas acelerar a readaptação do atleta que vem de um período de férias de uma forma mais progressiva para as sessões de campo - completou André.

continua após a publicidade

Mudanças no meio-campo do Ceará

O meio-campo do Ceará está passando por mudanças. Lourenço já foi anunciado pelo Goiás, enquanto que Lucas Mugni negocia um acerto com o Mirassol.

➡️ Ceará avança por permanência de volante emprestado pelo Santos

O volante Vinicius Zanocelo, emprestado pelo Santos, tem chances de permanecer no time cearense. Apesar da dificuldade na negociação, as conversas tiveram um avanço recentemente.