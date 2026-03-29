Do meio da rua, zagueiro faz o gol que o Pelé não fez e evita rebaixamento no Paulistão

O estádio da Caneleira foi palco de um lance antológico que garantiu a sobrevivência do Jabaquara no futebol paulista neste sábado (28). Com um chute magistral de antes do meio de campo, o zagueiro Johann Perea marcou o "gol que o Pelé não fez", selando a vitória por 2 a 1 sobre o Comercial-SP e garantindo o time na 4ª divisão do Paulistão.

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A partida, válida pela penúltima rodada da fase de grupos, era de vida ou morte para o Leão da Caneleira. O empate ou a derrota poderia significar o rebaixamento para a quinta divisão estadual. Foi então que, aos 43 minutos do segundo tempo, o defensor percebeu o goleiro adversário adiantado e, de antes da linha que divide o gramado, soltou o pé.

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Johann Perea fez um golaço de antes do meio de campo diante do Comercial-SP na 4ª divisão do Paulistão (Foto: Reprodução / Instagram)

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Com os três pontos somados, o Jabaquara chegou aos 13 pontos na tabela, pontuação que garante a equipe na Série A4 de 2027, independentemente dos resultados da última rodada. O golaço de Perea encerra o drama da queda e permite ao torcedor respirar aliviado após uma campanha decepcionante.

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