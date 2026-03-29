Reforços do Atlético-MG: Quem vem jogando melhor? Veja a opinião da torcida

A janela de transferências extra do futebol brasileiro foi encerrada nesta sexta-feira (27), e o Atlético reforçou o elenco com sete contratações. Para saber a opinião dos torcedores, o Lance! realizou uma enquete perguntando qual dos reforços tem se destacado mais e apresentado o melhor desempenho até o momento.

A janela de transferências extra do futebol brasileiro foi encerrada nesta sexta-feira (27), e o Atlético reforçou o elenco com sete contratações. Para saber a opinião dos torcedores, o Lance! realizou uma enquete perguntando qual dos reforços tem se destacado mais e apresentado o melhor desempenho até o momento.

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O Galo contratou o lateral-direito Preciado, o lateral-esquerdo Renan Lodi, os volantes Maycon e Tomás Pérez, o meia Victor Hugo e os atacantes Cassierra e Alan Minda.

A enquete foi realizada no canal do Lance! do Galo no WhatsApp, onde os torcedores responderam qual reforço vem jogando melhor até aqui. Veja o resultado:

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Victor Hugo (51,8%)

Para a maioria dos torcedores, Victor Hugo é o reforço que vem apresentando o melhor desempenho no Atlético, com 51,8% dos votos na enquete. O meia, que chegou ao clube a pedido do técnico Jorge Sampaoli, se firmou rapidamente como titular absoluto com boas atuações, e manteve a posição mesmo após a saída do treinador argentino

16 jogos (14 como titular)

3 gols e 1 assistência

Renan Lodi (16,4%)

Na sequência, o segundo reforço que mais agrada à torcida é Renan Lodi, com 16,4% dos votos. O lateral-esquerdo chegou e assumiu a titularidade de forma consistente, ocupando a vaga que anteriormente pertencia a Guilherme Arana, negociado com o Fluminense.

16 jogos (15 como titular)

2 gols e 1 assistência

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Maycon (7,2%)

Maycon recebeu 7,2% dos votos na enquete. O volante chegou ao Galo com moral, após conquistar a Copa do Brasil pelo Corinthians, e rapidamente conquistou a titularidade, tornando-se peça importante no meio-campo. No entanto, desde o início do mês ele se recupera de uma lesão na panturrilha.

11 jogos (10 como titular)

Preciado (6,9%)

Preciado apareceu na quarta posição, com 6,9% dos votos. O lateral-direito chegou para reforçar uma posição carente no elenco e teve um início difícil, chegando a ser criticado pela torcida. No entanto, se destacou em duas partidas contra Internacional e São Paulo, com atuações muito elogiadas, sendo um dos melhores em campo, e mostra estar no caminho para assumir definitivamente a titularidade na lateral direita.

12 jogos (8 como titular)

Cassierra (6,6%)

Cassierra recebeu 6,6% dos votos na enquete. O centroavante, que chegou do Zenit, ainda não conseguiu apresentar atuações convincentes no Atlético. Com a chegada de Domínguez, vem ganhando mais oportunidades nos últimos jogos, começando como titular e formando dupla de ataque com Hulk, mas ainda sem desempenho suficiente para assegurar a titularidade de forma consistente.

9 jogos (2 como titular)

Tomás Pérez (6,2%)

Tomás Pérez recebeu 6,2% na votação. Embora não seja um grande nome, o volante chegou para reforçar a carente posição de primeiro volante. Até o momento, teve poucas oportunidades, mas vem começando a ganhar mais espaço nos últimos jogos, jogando como titular e apresentando atuações corretas.

3 jogos (2 como titular)

Alan Minda (4,9%)

Alan Minda teve 4,9% dos votos. O jovem atacante chegou ao Galo com a missão de levar velocidade ao setor ofensivo, mas até agora teve poucos minutos em campo e ainda não recebeu oportunidades como titular. Considerado uma promessa no Equador, Minda já é presença constante na seleção principal do país.

8 jogos (0 como titular)