São Paulo contrata somente sem custo na janela; confira o balanço

O São Paulo encerrou a janela de transferências com o anúncio de Artur, emprestado pelo Botafogo. Com seis contratações, o Tricolor só teria gastado com uma: o empréstimo de Cauly. Ao todo, seriam 500 mil euros (cerca de R$ 2,7 milhões, na cotação atual). Porém, este valor foi abatido de um crédito que o clube tinha com o Bahia.

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No restante, o time trouxe somente jogadores que estavam livres no mercado ou via empréstimo. Danielzinho, Carlos Coronel, Matheus Dória, Lucas Ramon e Artur. Destes, nomes como Danielzinho conseguiram até mesmo se firmar entre os titulares e se tornaram peças essenciais neste começo de temporada.

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Somente Carlos Coronel, que chegou para ser reserva de Rafael, não estreou. Artur deve ser inscritos nos próximos dias e tem chances de estrear contra o Internacional, no dia 1º de abril, contra o Internacional. Jogo vale pelo Campeonato Brasileiro.

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São Paulo teve reformulação no elenco

Esta janela foi responsável por trazer uma reformulação no elenco do São Paulo. Além das contratações para atender demandas pontuais, o Tricolor passou por algumas saídas para enxugar a folha.

Maílton foi emprestado ao Fortaleza, Erick, após atuar pelo Vitória em 2025, foi adquirido pelo clube baiano, enquanto Moreira teve o empréstimo renovado por mais seis meses ao Porto B. Dinenno encerrou contrato, não renovou e acertou com o Deportivo Cali, assim como Luis Gustavo e Rigoni, que também tiveram seus vínculos finalizados.

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Leandro seguiu o mesmo caminho e fechou com o Botafogo-PB. Iba Ly foi emprestado por um ano ao Juventude, destino também de Jandrei e Patryck Lanza, que foram novamente cedidos ao clube gaúcho. Já Matheus Belém, sem atuar em 2025, foi emprestado ao Camburiú-SC. Além disso, Oscar acerta os últimos detalhes da sua rescisão contratual para se aposentar, enquanto Rodriguinho foi vendido ao Bragantino.