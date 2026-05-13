Spinelli avalia classificação do Vasco na Copa do Brasil: 'Tudo controlado'

O Vasco se classificou às oitavas de final da Copa do Brasil após empate por 2 a 2 com o Paysandu nesta quarta-feira (13), em São Januário. O Cruz-Maltino — que vencera a partida de ida por 2 a 0 — chegou a abrir dois gols de vantagem na volta, mas cedeu a igualdade e teve Thiago Mendes expulso nos minutos finais.

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➡️ Lance de titular do Vasco contra o Paysandu repercute: 'Não se ajuda'

Apesar de não ter conquistado a vitória diante da própria torcida, Claudio Spinelli afirmou que o jogo foi "controlado" pelo Gigante da Colina. Segundo o argentino, a equipe jogou para vencer a partida e conseguiu o objetivo da classificação.

— Tudo controlado. Não se sofreu tanto, jogamos como se tivéssemos que ganhar a partida, sem o primeiro resultado. Eu acho que isso foi o que nos levou a ganhar (a vaga) e a jogar mais tranquilo — disse em entrevista ao "Sportv" na saída de campo.

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O Vasco volta a campo no próximo sábado (16) e encara o Internacional no Beira-Rio, em Porto Alegre (RS), pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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Spinelli, jogador do Vasco, durante partida contra o Paysandu pela Copa Do Brasil (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/Folhapress)

Mais informações de Vasco x Paysandu

✅ FICHA TÉCNICA

VASCO X PAYSANDU

COPA DO BRASIL - 5ª FASE (VOLTA)

📆 Data e horário: quarta-feira, 13 de maio de 2026, às 19h (de Brasília)

📍 Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

🟨 Árbitro: Braulio da Silva Machado (SC)

🚩 Assistentes: Thiaggo Americano Labes (SC) Henrique Neu Ribeiro (SC)

🖥️ VAR: Rafael Traci (SC)

⚽ Gols: Rojas, Thiago Mendes (VAS); Saldivia — contra e Thayllon (PAY)

🟨 Cartões amarelos: Macapá (PAY), Lucas Freitas (VAS) e Nuno Moreira (VAS)

🟥 Cartões vermelhos: Thiago Mendes (VAS)

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Escalação do Vasco

Léo Jardim; Paulo Henrique (Puma), Saldivia, Lucas Freitas e Lucas Piton; Barros, Thiago Mendes e Rojas (Nuno Moreira); Marino (Adson), David (Spinelli) e Brenner (Andrés Gómez).

Escalação do Paysandu

Gabriel Mesquita; Edilson, Castro, Lucca Carvalho (Iarley) e Bonifazi (Luciano Taboca); Macapá (Enrico), Caio Mello e Marcinho; Ítalo, Kleiton e Thayllon (Thalyson).

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