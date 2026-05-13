Calleri detona desempenho do São Paulo em eliminação: 'Fizemos m****'

Jonathan Calleri não poupou palavras para explicar a eliminação do São Paulo. No jogo de volta da quinta fase da Copa do Brasil, o Tricolor foi derrotado pelo Juventude, com expulsão e gol nos acréscimos, e se despediu da competição de forma precoce. O jogador foi direto. Para ele, todo mundo teria que assumir a responsabilidade.

continua após a publicidade

- Eu não tenho nem desculpa. Acho que sou o máximo culpado, não posso nem falar em perdão. Somos o máximo culpado e tenho que fazer o que for possível. Eu só faço o que for possível da minha parte, só peço desculpas a todos os que vieram aqui, porque hoje, dentro de campo, eu não tenho desculpa - disse.

- Hoje só fizemos m****, é a verdade. A gente fez merda fazendo a expulsão, fez merda lá (Morumbi) perdendo muito gol, eu perdi o penalti e não tem desculpas, merecemos ser cobrados, e vamos ser cobrados - detonou.

continua após a publicidade

Calleri ainda destacou que o time seguirá em frente, mas lamentou o resultado. Agora, o Tricolor foca somente na Sul-Americana e no Campeonato Brasileiro.

(Foto: Maicon Damasceno/Agencia Enquadrar/Folhapress)

Como foi a eliminação do São Paulo?

Em casa, o Juventude controlou as ações no primeiro tempo e foi superior durante boa parte da etapa inicial. A equipe de Caxias do Sul pressionou, levou perigo ao São Paulo e exigiu boas intervenções de Rafael. Em uma das chegadas, na finalização de Gabriel Pinheiro, a bola passou rente à trave. O clima esquentou nos minutos finais da etapa inicial.

continua após a publicidade

➡️ Qual será o destino do São Paulo em 2026? Simule os resultados do Brasileirão

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo



Luciano deixou o gramado com dores, e Ferreirinha entrou em seu lugar. No entanto, o atacante permaneceu apenas 30 segundos em campo antes de ser expulso após acertar uma cotovelada em Rodrigo Sam, lance interpretado pela arbitragem como agressão.

Com um jogador a menos, o São Paulo voltou para o segundo tempo recuado e tentando se defender. Roger Machado lançou Osório logo no reinício para fechar mais a equipe, mas o Juventude seguiu encontrando espaços. Aos 19 minutos, Gabriel Pinheiro empatou a partida. Aos 26, Marcos Paulo venceu Enzo Díaz e marcou o segundo, colocando os gaúchos em vantagem no agregado.



No desespero, Roger promoveu novas mudanças e colocou Gonzalo Tapia, que precisou de poucos segundos para balançar as redes e igualar novamente o confronto. Já nos acréscimos, Mandaca foi decisivo. Acionado na etapa final, o meia apareceu livre na área e, de cabeça, marcou o gol que garantiu a classificação do Juventude.