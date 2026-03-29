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Por onde anda Tuta, ex-centroavante de Fluminense, Grêmio e Palmeiras?

Ex-camisa 9 rodou pelo Brasil e hoje administra negócios particulares em SP.

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Lance!
São Paulo (SP)
Dia 29/03/2026
07:08
Tuta passou por um grande susto no Rio de Janeiro
imagem cameraTuta rodou o Brasil: forte no jogo aéreo e decisivo, o centroavante viveu o auge goleador de sua carreira no Fluminense. (Foto: Divulgação/Brasiliense)
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Tuta foi um centroavante famoso na primeira década de 2000, conhecido por sua capacidade de marcar gols.
Ele jogou por mais de 20 clubes, tornando-se ídolo em várias torcidas brasileiras.
Atualmente, aos 51 anos, é empresário e leva uma vida tranquila no interior de São Paulo.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

Na virada do século e ao longo de toda a primeira década dos anos 2000, o futebol brasileiro ainda preservava a mística do autêntico "camisa 9 rompedor". Eram atacantes fortes, altos, especialistas no jogo aéreo e que não precisavam de muita técnica para balançar as redes, bastando apenas estar no lugar certo e na hora exata dentro da grande área. Moacir Bastos, que o Brasil inteiro aprendeu a chamar simplesmente de Tuta, foi um dos maiores expoentes dessa geração de goleadores implacáveis. O Lance! responde por onde anda Tuta.

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Sua carreira profissional foi um verdadeiro mochilão futebolístico. Tuta se notabilizou por ser uma espécie de "andarilho da bola", vestindo a camisa de mais de vinte clubes diferentes ao longo de sua extensa trajetória. Apesar da rotatividade altíssima, o centroavante raramente passava em branco pelos lugares onde jogava, deixando sempre uma marca de gols importantes e títulos que o transformaram em xodó e, em alguns casos, ídolo de grandes torcidas do país.

Seu biotipo e estilo de jogo não agradavam aos defensores do futebol vistoso, mas eram um alívio para os treinadores que precisavam de resultados imediatos. Tuta era a garantia de que os cruzamentos não seriam desperdiçados e de que os zagueiros adversários teriam pesadelos com o jogo físico intenso durante os noventa minutos de partida. Essa dedicação tática o levou a vestir as camisas de gigantes do Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul.

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A carreira internacional de Tuta também carrega histórias curiosas, como a sua folclórica passagem pelo Venezia, da Itália, em 1999. Durante uma partida contra o Bari, ele marcou o gol da vitória nos acréscimos. Contudo, em vez de ser celebrado pelos companheiros, o atacante foi repreendido e hostilizado no túnel dos vestiários, em um episódio clássico que levantou fortes suspeitas de que o jogo estaria tacitamente arranjado para terminar em um empate. O susto fez com que ele retornasse ao Brasil no ano seguinte.

Hoje, aos 51 anos de idade e muito distante dos gramados lotados e das polêmicas, a vida do ex-artilheiro ganhou um ritmo bem mais pacato e voltado para os negócios. Aposentado oficialmente desde o ano de 2016, ele encontrou na tranquilidade do interior a estrutura necessária para investir o que ganhou durante suas andanças pelo mundo da bola.

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O auge nas Laranjeiras e a final pelo Tricolor gaúcho

Apesar de passagens muito elogiadas e marcantes pelo Athletico Paranaense nos anos 90 e pelo Palmeiras em 2001 (onde integrou um forte elenco), foi no Rio de Janeiro que Tuta atingiu o ápice de sua idolatria. Contratado pelo Fluminense em meados da década de 2000, o centroavante encontrou sua melhor fase. Ele foi o grande nome ofensivo e o artilheiro da equipe na conquista do Campeonato Carioca de 2005, consolidando seu nome como um dos maiores goleadores do Tricolor das Laranjeiras neste século XXI.

Anos depois, o instinto decisivo do camisa 9 seria crucial para outra equipe tricolor. Em 2007, Tuta foi o centroavante titular absoluto e o homem de confiança do técnico Mano Menezes na inesquecível temporada do Grêmio. Apoiado pela raça exigida no Estádio Olímpico, ele foi Campeão Gaúcho e comandou o ataque da equipe que chegou à grande final da Copa Libertadores da América daquele ano, sendo derrotada apenas pelo esquadrão do Boca Juniors de Juan Román Riquelme.

Lista de clubes na carreira de Tuta

A lista de instituições que Tuta defendeu é uma das mais extensas entre os jogadores de sua geração. Ao todo, o centroavante atuou por:

  • Araçatuba
  • XV de Piracicaba
  • Juventude
  • Portuguesa
  • Athletico-PR
  • Venezia (Itália)
  • Vitória
  • Flamengo
  • Palmeiras
  • Anyang LG Cheetahs (Coreia do Sul)
  • Suwon Bluewings (Coreia do Sul)
  • Coritiba
  • Fluminense
  • Grêmio
  • Figueirense
  • São Caetano
  • Náutico
  • Resende
  • Brasiliense
  • União Barbarense
  • Juventus-SP
  • Barra da Tijuca
  • Flamengo-PI
  • Francisco Beltrão
  • Taboão da Serra

Por onde anda Tuta?

O encerramento oficial da longa jornada esportiva de Moacir Bastos ocorreu em 2016, quando o atacante já havia superado a casa dos 40 anos de idade e disputava a Série A3 do Campeonato Paulista com a camisa do modesto Taboão da Serra. Atualmente, Tuta leva uma vida bastante reservada, fixando residência no interior do estado de São Paulo.

Após pendurar definitivamente as chuteiras, o ex-camisa 9 decidiu se afastar do desgaste e da pressão diária do futebol profissional. Ele atua hoje exclusivamente como empresário, administrando seus negócios particulares — ao longo dos anos, geriu investimentos ligados ao comércio, como academias de ginástica e postos de gasolina. Suas aparições públicas envolvendo o esporte são esporádicas e reservadas a convites para participar de podcasts e atuar em jogos festivos e solidários com times de masters (veteranos) do Fluminense e do Palmeiras.

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