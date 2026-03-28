Despedida de Love, goleada do Vitória e mais: veja como foi o sábado na Copa do Nordeste
Torneio está em sua segunda rodada
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A Copa do Nordeste contou com jogos emocionantes neste sábado (28), pela segunda rodada da competição. Após uma carreira marcada por grandes conquistas, Vagner Love, vestindo a camisa do Retrô, pendurou as chuteiras com um triunfo sobre o Ceará, marcando o gol do triunfo. Enquanto isso, o Vitória visitou o CRB e garantiu a vitória por 4 a 2. No mesmo ritmo, o Fortaleza venceu o Imperatriz por 2 a 1, ficando com os três pontos. O Lance! destrincha os jogos para você.
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Copa do Nordeste marcou a despedida de Vagner Love
A vitória do Retrô por 3 a 1 ficará marcada na memória de Vagner Love. Com passagens por Flamengo, Palmeiras e Corinthians, além da Seleção Brasileira, o atacante se aposentou dos gramados aos 41 anos. No Estádio dos Aflitos, ele marcou o terceiro gol da partida, já nos acréscimos, encerrando sua carreira de forma memorável.
— Deus é maravilhoso demais. Terminar assim, aqui no Retrô, com esses jogadores, esses funcionários, essa comissão técnica… Deus foi maravilhoso comigo por me permitir encerrar minha carreira neste lugar — disse Love.
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Vitória atropela o CRB por 4 a 2
Com o time principal, o Vitória não tomou conhecimento do CRB e venceu por 4 a 2, no Estádio Rei Pelé. Os gols da partida foram marcados por Baralhas, Erick, Renato Kayzer e Tarzia. O triunfo marcou a primeira vitória do Rubro-Negro na competição. Segundo o técnico Jair Ventura, a equipe vai brigar firme pela busca do título.
— Em nenhum momento deixamos a Copa do Nordeste de lado. Vamos brigar pelo título, mas vamos ter que ter a classificação. A vitória nos deixa na briga pela classificação. A nossa prioridade é o Brasileiro. Fazer o que a gente fez para não perder tantos atletas por lesão. A dificuldade e importância do enfrentamento de voos. Já volta a jogar fora de novo, adversário pesado, difícil, que fez um campeonato passado muito bom — disse Jair Ventura.
Fortaleza vence mais uma
O Fortaleza superou o Imperatriz por 2 a 1 e conquistou a segunda vitória consecutiva na Copa do Nordeste. Os gols do Tricolor de Aço, no Estádio Presidente Vargas, foram marcados por Lucas Emanoel e Welliton.
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