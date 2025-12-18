Diniz, do Vasco, compara gramado do Corinthians ao sintético: 'Muito parecido'
Treinador falou de dificuldade de adaptação
Após o empate entre Corithians e Vasco por 0 a 0, Fernando Diniz falou sobre o gramado do jogo em entrevista coletiva. A partida desta quarta-feira (17), na Neo Química Arena, foi válida pela ida das finais da Copa do Brasil.
— É um jogo de final de campeonato, a gente não tem tempo para treinar. Eu não achei que faltou capricho. O que achei é que o campo é diferente. Para conduzir, dominar. Muitos jogadores que erraram não estão acostumados a errar. É muito parecido com o que acontece com o sintético aqui. Um campo muito bom, mas diferente, tem um tempo diferente. Se fosse em um campo com uma grama normal, acho que a gente tinha aproveitado melhor os contra-ataques que a gente teve. Eu não acho que foi capricho não, na minha opinião foi por causa do campo. Não vi os jogadores ansiosos. Um ou outro lance que a gente finalizou que não precisava, poderia fazer uma escolha melhor, dar um passe a mais para finalizar mais de perto. De maneira geral, não acho que foi falta de capricho e nem imprecisão técnica que necessite correção. Foi um pouco de nervosismo, mas atribuo mais ao campo.
Jogo de volta
As equipes voltam a se encontrar no próximo domingo (21), no Maracanã, no Rio de Janeiro. A bola rola às 18h (de Brasília). Em caso de novo empate, com ou sem gols, a decisão da Copa do Brasil será nas penalidades.
Como foi Corinthians x Vasco?
O início da decisão foi estudado, com briga e poucos lances de criatividade. Aos poucos, o Vasco controlou o ímpeto do Corinthians, que não conseguiu frequentar o campo de ataque. A primeira chance do jogo foi da equipe carioca. Thiago Mendes isolou ao finalizar de fora da área.
A estratégia de Fernando Diniz surtiu efeito, e o Vasco passou a dominar as ações ofensivas. Rayan chegou a sair cara a cara com Hugo Souza e balançou as redes, mas o árbitro assinalou impedimento. Na sequência, os cariocas criaram outras duas chances, com Coutinho, que finalizou para fora, e em cabeçada de Puma Rodríguez, que passou ao lado da trave direita.
A resposta do Timão só veio aos 25 minutos. Garro cobrou falta na área, André Ramalho desviou, Yuri chutou mascado e a bola sobrou para Memphis empurrar para às redes. Novamente, o árbitro assinalou impedimento.
O Vasco seguiu melhor na partida e não abriu o placar por pouco. Puma Rodriguez costurou a defesa, ficou na marca do pênalti, mas finalizou mascado e perdeu grande chance. Pouco depois, Andrés Gomes arriscou de fora da área e a bola foi para fora. O Corinthians ficou preso na marcação adversária, e pouco ofereceu perigo no primeiro tempo.
As dificuldades fizeram Dorival Júnior mudar a equipe aos seis minutos da etapa final, com as entradas de Maycon e Carrillo. Mesmo assim, o Vasco seguiu superior. A equipe de Fernando Diniz ficou perto de marcar com um chute de Philippe Coutinho, que desviou na zaga e foi para fora. No escanteio, Barros cabeceou na trave.
Com pouca criatividade, o clube alvinegro não assustou Léo Jardim, mas ele foi decisivo quando precisou. Aos 35 minutos, Bidu tabelou com Memphis e cruzou. Yuri Alberto finalizou livre na área para grande defesa do goleiro. O jogo terminou sem gols.
