Dorival Júnior admite partida ruim do Corinthians: 'Nem tudo está perdido'

O Corinthians saiu com um resultado amargo no jogo de ida da final da Copa do Brasil. Mesmo com o apoio da Fiel na Neo Química Arena, o clube alvinegro ficou no empate por 0 a 0, e terá que decidir o título no Maracanã.

A partida foi equilibrada, mas o clube alvinegro teve apenas duas chances claras no jogo. Dorival Júnior admitiu que o Corinthians teve dificuldades para superar a marcação do Vasco e não soube explicar o motivo.

- Nossa equipe sentiu muito a partida de hoje, tivemos muitas dificuldades desde o primeiro minuto praticamente. Não conseguimos encontrar espaços na nossa troca de passes, na nossa criação, um jogo muito diferente da maioria dos jogos que fizemos. Difícil até explicar alguma coisa, pela preparação que foi feita, mas tenho que reconhecer que sim, não tivemos condições de sairmos daquilo que foi preparado pela equipe do Vasco. No primeiro tempo de uma decisão onde imaginávamos uma outra ração, mas não aconteceu, nem tudo está perdido, é um jogo de 180 minutos, ainda restam 90 minutos lá dentro do Maracanã - declarou o treinador.

Corinthians teve problemas para criar jogadas contra o Vasco (Foto: Joisel Amaral/Via Gazetta Press)

Morosidade do Corinthians

O Vasco terminou a partida com mais finalizações, foram 12 contra oito do Corinthians. O treinador analisou a atuação da equipe e evitou a 'morosidade', que segundo ele, impediu o Timão de ter mais dinamismo.

- Eles adiantaram muito bem a marcação deles, conseguiram pressionar em alguns momentos, nós tínhamos um corredor de saída, não aproveitamos, nós tivemos uma morosidade na nossa troca de passes, o que dificultou a nossa saída, a liberação de jogadores do meio de campo, que às vezes estavam desmarcados, mas não recebiam a bola, justamente por essa postura morosa. Isso tudo dificultou e nos enervou. O Vasco teve um jogo mais equilibrado, o Corinthians tentando acelerar a movimentação, nós mesmo dificultamos o que poderia ser um jogo mais dinâmico - disse Dorival Júnior.

Decisão

As equipes voltam a se encontrar no próximo domingo (21), no Maracanã, no Rio de Janeiro. A bola rola às 18h (de Brasília). Em caso de novo empate, com ou sem gols, a decisão da Copa do Brasil será nas penalidades.