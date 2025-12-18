Corinthians: Hugo Souza explica discussão entre Yuri Alberto e Matheuzinho

O goleiro Hugo Souza tentou explicar a confusão entre o atacante Yuri Alberto e o lateral Matheuzinho no empate entre Corinthians e Vasco da Gama por 0 a 0, na Neo Química Arena, pelo jogo de ida da final da Copa do Brasil.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Segundo o arqueiro, o fato de o resultado não ter acontecido como o esperado foi um dos motivos, mas tratou-se de uma situação de jogo, em meio à tentativa de encontrar uma forma de buscar o resultado ainda durante a partida.

— Bom, na verdade, ali é o jogo. Todo mundo quer ganhar e quando as coisas não estão acontecendo da forma que a gente imagina, acaba que a cabeça fica um pouco quente. Eu fui apartar uma discussão entre a gente, mas era uma discussão para a nossa melhora, para tentar entender o que estava acontecendo no jogo — disse Hugo Souza durante zona mista.

continua após a publicidade

Partida terminou empatada em 0 a 0 (Foto: Peter Leone/O Fotografico/Gazeta Press)

Hugo Souza também reconheceu que a equipe ficou abaixo do esperado na última partida, mas reforçou que não faltou entrega e destacou a necessidade de ajustes para a sequência da temporada.

— Sabemos que não foi um dia bom. A gente não conseguiu empenhar o nosso melhor dentro de campo. A gente não conseguiu colocar o nosso ritmo de jogo, mas omitir, jamais a gente vai fazer isso. O que a gente precisa fazer agora é melhorar, entendeu? O que a gente precisa é consertar e fazer um jogo melhor no próximo domingo, para que a gente possa sair feliz, se Deus quiser — apontou Hugo Souza.

continua após a publicidade

Na sequência, o jogador projetou o confronto de volta diante do Vasco, ressaltou o respeito ao adversário e afirmou que o foco do elenco está em elevar o desempenho para buscar o resultado positivo no Maracanã.

— Cada jogo é um jogo diferente, é uma história diferente. O Vasco é uma grande equipe, é um grande clube, a gente tem que respeitar e a gente tem que fazer o nosso melhor. A gente entende que, fazendo o nosso melhor, fica mais próximo de uma vitória, e é isso que a gente vai buscar fazer no Maracanã — finalizou.