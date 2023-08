Estão definidos os times que disputam as quartas de final da Libertadores e da Copa Sul-Americana. Sem surpresas, o Brasil é o país com mais representantes em ambas as competições e seguem dominando a América do Sul como tem sido nos últimos anos. Dinheiro, atratividade e equilíbrio do campeonato local são alguns dos pontos que explicam esse domínio brasileiro nos torneios continentais.