O Bahia reencontrou o caminho das vitórias na noite deste sábado ao bater o São Paulo por 2 a 1, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, em jogo válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com noite inspirada de Willian José e desempenho dominante na partida, o Tricolor dorme na quinta posição, com 18 pontos.

Em entrevista coletiva após a partida, o técnico Rogério Ceni elogiou a atuação do time, principalmente no primeiro tempo, e destacou a capacidade da equipe em dominar os adversários.

- Um jogo bem jogado, o primeiro tempo excepcional, muito bem jogado. No segundo tempo a gente fez os gols, depois veio o pênalti que deixou o time um pouco nervoso. É onde o São Paulo começa a chegar. Um intervalo pequeno desde o último jogo - começou Ceni.

Eu espero que a gente olhe para dentro e veja como esse time é capaz de dominar adversários que até pouco tempo atrás ficavam distantes de nós. Hoje o Bahia joga de igual para igual com muita gente". Rogério Ceni

Bahia sem contratações

Rogério Ceni afirma que o Bahia não vai fazer mais contratações em 2025 (Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia)

Momentos depois, Ceni destacou o desgaste do elenco em meio à maratona de jogos na temporada - já são 41 ao todo -, disse que tem boas opções à disposição e avisou que o Bahia não vai fazer contratações até o fim do ano.

- É um elenco que dá mais opções que o ano passado. Gilberto tem um pouco mais de qualidade técnica, Arias ataca melhor o espaço. No final o Gilberto cansou, e Arias entrou para reforçar a linha de quatro. A gente qualificou o time, faltam algumas peças, mas o elenco que temos nos dá opções. Esse é o elenco que segue até o final do ano.

- Você investe de acordo com sua receita. O Sheik não torcia pelo Bahia quando comprou o clube, ele fez um negócio. A gente não gastou tanto assim, não está entre as que mais investiu, entre as maiores folhas. Eu queria ser campeão da Libertadores, campeão de tudo, mas é preciso entender que tudo tem seu tempo, é um processo - completou.

O Bahia agora muda o foco e volta a jogar às 19h desta quarta-feira (horário de Brasília), contra o Confiança, em jogo atrasado válido pela quinta rodada da Copa do Nordeste, em Aracaju. O Tricolor já está classificado e quer confirmar a liderança do grupo B. Ceni afirmou que deve usar um time alternativo no confronto.

- No próximo jogo, contra o Confiança, não vamos usar os atletas que estão jogando ultimamente. Vamos com alguns atletas mais jovens e jogadores sub-20. Estamos há 133 dias trabalhando com 41 jogos disputados. O corpo e o mental precisam de descanso - finalizou.