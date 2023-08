Problema para o Fluminense na próxima fase da Copa Libertadores. Nesta quinta-feira, a CONMEBOL comunicou a suspensão de três jogos para o lateral-esquerdo Marcelo por conta da expulsão frente ao Argentinos Juniors, no jogo de ida das oitavas de finais da competição. Assim, o jogador não estará disponível para a disputa das quartas de finais. A decisão foi comunicada juntamente com uma multa no 6 mil dólares, cerca de 29 mil reais.