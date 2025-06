Fernando Diniz faz sinal de alerta e cobra efetividade no Vasco

Jogando sob seus domínios, o Vasco saiu derrotado pelo Bragantino, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com 10 pontos ganhos em 33 disputados, a equipe estacionou na 15ª colocação e precisa reagir na competição. Após a partida, em entrevista coletiva, o técnico Fernando Diniz destacou que a situação do time é delicada e admite falhas defensivas.

- O sinal de alerta está ligado desde que cheguei. A situação no Brasileiro é delicada. O time tem 10 pontos em 11 partidas. Vocês vão perguntar sobre o jogo, o que prejudicou dois gols extremamente fáceis de serem evitados. A gente treinou muito. Um escanteio no primeiro pau, um lateral que a gente entregou e terminou no escanteio no lado oposto. Tínhamos alertado que eles sempre mudam a direção da bola. O segundo gol era ainda mais fácil de ser evitado. Eles sempre colocam dois caras na área e não marcamos - afirmou Diniz.

O treinador demonstrou preocupação com o desempenho da equipe na partida. Diniz avaliou os gols sofridos pelo Cruzmaltino e cobrou efetividade nas finalizações.

- De maneira geral o time não jogou mal na bola. Finalizamos 20 vezes, tivemos chances de finalizamos, mas precisamos ser efetivos. Não podemos tomar gol, mas outros tipos de gol. Aquele gol que o adversário se esforça. Nós facilitamos demais - completou.

Antes de finalizar, o comandante disse enxergar uma evolução no elenco, mas se mostrou preocupado com os resultados.

- O Vasco está evoluindo. O que me preocupa é o resultado. Não adianta finalizar 20 vezes e perder o jogo. A torcida quer vitória e a gente precisa de vitória. Na tabela de classificação não está lá quem joga bem. Mas a gente não vai aumentar nossa chance ganhando mal, vamos aumentar ganhando bem. O jogo de hoje foi muito claro. O Bragantino teve três chances e fez dois gols. O jogo de hoje foi muito claro. O Bragantino teve três chances e fez dois gols - finalizou Fernando Diniz.

