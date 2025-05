Artilheiro do Bahia, Willian José celebra sequência: ‘Conta muito’

O Bahia teve nome e rosto na vitória por 2 a 1 contra o São Paulo na noite deste sábado, pela 11ª rodada do Brasileirão: Willian José. O atacante marcou dois gols na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, assumiu a artilharia do time em 2025 e mostrou para Rogério Ceni que merece ser o titular.

Em entrevista depois do apito final, Willian José falou sobre o momento que vive no Bahia e celebrou a sequência de jogos.

- Feliz pelo triunfo, eu falei que há muito tempo eu não tinha sequência de jogos. Isso conta bastante, centroavante precisa de confiança, sequência de jogos e marcar gols. Esse jogo foi muito importante para mim e para a sequência da temporada - declarou em entrevista ao canal Premiere.

Momento especial pelo Bahia

E, de fato, a atual sequência deve ser comemorada pelo atacante. Depois de ser considerado reserva de Lucho Rodríguez no início da temporada, Willian José começou a ganhar espaço com a camisa do Bahia, aproveitou o jejum de 17 jogos do companheiro de posição e foi titular em três dos últimos quatro compromissos, inclusive na partida decisiva contra o Internacional pela Libertadores.

Foi neste recorte, inclusive, que ele marcou metade dos seus gols nesta temporada. Depois de balançar as redes duas vezes contra Paysandu e São Paulo, o camisa 12 chegou a oito gols em 28 jogos pelo Bahia e assumiu a artilharia da equipe ao lado de Erick Pulga.

A próxima chance para Willian José confirmar o bom momento e se isolar como goleador será às 19h desta quarta-feira, quando o Bahia visita o Confiança, em jogo atrasado válido pela 5ª rodada da Copa do Nordeste, em Aracaju.

