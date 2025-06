Auxiliar do São Paulo cita erros em derrota contra o Bahia

Maxi Cuberas, auxiliar do São Paulo, analisou o resultado e os erros do São Paulo na derrota contra o Bahia por 2 a 1, em jogo que aconteceu na Fonte Nova, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Tricolor está na 13ª colocação da tabela.

continua após a publicidade

Segundo Cuberas, o Bahia soube ajustar o jogo, e quando o Tricolor parecia ensaiar uma reação, o time adversário agiu novamente. Para ele, entre os problemas, estavam a dificuldade para finalizar e situações que deveriam ter concluído melhor.

- Nos últimos 15 minutos, sim, o adversário controlou o jogo. Acho que no segundo tempo conseguimos ajustar algumas situações e, bem, o futebol tem dessas coisas: quando estávamos melhor, eles nos golpearam - disse o auxiliar de Zubeldía.

continua após a publicidade

➡️Veja a tabela do Brasileirão

Maxi Cuberas assumiu o comando do Tricolor por conta da suspensão que o técnico Luis Zubeldía cumpria. O técnico também elogiou a entrega do time.

➡️Willian José faz dois e comanda vitória do Bahia contra o São Paulo

- Mas, bem, a equipe sempre continuou com a intenção de tentar reverter o resultado. Lutou, entregou tudo. Houve algumas situações que deveríamos ter concluído melhor - completou o auxiliar.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Maxi Cuberas analisou resultado do São Paulo (Foto: Fabio Giannelli/AGIF)

Como foi o jogo?

Depois de dois jogos sem vencer e uma eliminação amarga na Libertadores, o Bahia reagiu na noite deste sábado e bateu o São Paulo por 2 a 1 na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, pela 11ª rodada do Brasileirão. O atacante Willian José marcou dois gols e foi o nome do jogo, enquanto Luciano descontou para os visitantes, que seguem em situação delicada na competição..