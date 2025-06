Medo do Z4? Auxiliar do São Paulo projeta sequência no Brasileirão

Maxi Cuberas respondeu se teme a chance do São Paulo ficar próximo ao Z4 na tabela do Campeonato Brasileiro. O Tricolor foi derrotado pelo Bahia por 2 a 1 em jogo que aconteceu na Fonte Nova, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, está na 13ª colocação da tabela.

O São Paulo fará um jogo antes da pausa para o Mundial, contra o Vasco, no dia 12 de junho. A partida acontece no Morumbis. Dependendo da combinação de resultados, o Tricolor corre o risco de ir para a pausa próximo ou até mesmo na zona de rebaixamento. Ao ser questionado, Cuberas alegou que confia na equipe para uma melhora.

- Sobretudo, pensamos em jogar uma partida em casa, com a nossa torcida, na nossa casa. Pensamos, acima de tudo, em vencer, que vamos estar perto de ganhar, vamos fazer tudo o possível para isso, e hoje estamos focados nisso - disse o auxiliar de Zubeldía.

O Tricolor tem apenas duas vitórias no Brasileirão, contra o Grêmio e contra o Santos. Maxi Cuberas reforçou a esperança do time ter resultados melhores.

- Se acontecer o contrário, acreditamos neste time, acreditamos, obviamente, que há ajustes a fazer, que temos que melhorar, mas, bom, para isso está todo o grupo. Está a comissão técnica, a diretoria, e a nossa gente, todos juntos vamos superar isso - completou.

Maxi Cuberas analisou momento do São Paulo (Foto: Rubens Chiri/São Paulo FC)

Como foi o jogo?

Depois de dois jogos sem vencer e uma eliminação amarga na Libertadores, o Bahia reagiu na noite deste sábado e bateu o São Paulo por 2 a 1 na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, pela 11ª rodada do Brasileirão. O atacante Willian José marcou dois gols e foi o nome do jogo, enquanto Luciano descontou para os visitantes, que seguem em situação delicada na competição.