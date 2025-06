Atitude de goleiro Tadeu após marcar de pênalti gera confusão em Atlético-GO x Goiás

O goleiro Tadeu marcou um dos gols da vitória do Goiás por 2 a 1 sobre o Atlético-GO, neste sábado (31), no estádio Antônio Accioly, em partida válida pela 10ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Além de converter o pênalti que definiu o placar ainda no primeiro tempo, o camisa 1 foi decisivo ao realizar defesas importantes na etapa final, ajudando a garantir os três pontos no clássico goiano.

Mas o que se destacou na partida foi a confusão após o goleiro converter a cobrança. Tadeu comemorou seu gol de pênalti beijando o escudo do Goiás na direção da torcida do Dragão. Os jogadores do Atlético não gostaram nada da atitude do rival e a confusão se instaurou rapidamente.

O Atlético-GO saiu na frente logo aos oito minutos. Em cobrança de escanteio feita por Robert, Alix Vinicius desviou de cabeça na primeira trave e fez 1 a 0. Pouco depois, Sandro Lima chegou a marcar o segundo, mas o lance foi anulado por impedimento. O Goiás empatou aos 29, quando Juninho cruzou rasteiro da direita e Anselmo Ramon finalizou de primeira para o gol.

A virada aconteceu nos acréscimos do primeiro tempo. Aos 49, o árbitro Flávio Rodrigues de Souza marcou pênalti após toque de mão de Ruan Teixeira dentro da área. O lance foi confirmado com ajuda do VAR. Tadeu foi para a cobrança e deslocou o goleiro adversário, fazendo o segundo do Goiás. Na comemoração, o goleiro beijou o escudo do clube próximo à torcida do Atlético-GO e recebeu cartão amarelo. Ainda antes do intervalo, o supervisor do time mandante, Júnior Murtosa, foi expulso por reclamação.

No segundo tempo, o Atlético-GO pressionou e criou chances para empatar. Tadeu defendeu finalizações de Federico Martínez, Rhaldney e, aos 30 minutos, fez uma defesa à queima-roupa em cabeceio de Guilherme Romão. A arbitragem revisou o lance para verificar se a bola havia ultrapassado a linha, mas confirmou a defesa.

Atlético-GO x Goiás

Com o resultado, o Goiás chegou a 23 pontos, manteve a liderança isolada da Série B e abriu quatro pontos de vantagem para o Coritiba. O Atlético-GO segue com 11 pontos e ocupa a 14ª colocação.