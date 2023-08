>Renove o seu estoque de camisas do Inter com o cupom LANCEFUT 10% OFF



Na avaliação do atual presidente do Inter, o aspecto do pioneirismo e o engajamento demonstrados pelos torcedores do Colorado são pontos dignos de comemoração e incentivo a continuidade da filosofia.



- Ter a bilheteria 100% preenchida por sócios torcedores é o que todas as agremiações almejam. Esta conquista do Internacional não surpreende, pois o clube possui um trabalho voltado para sócios muito estruturado e bem avaliado, sendo um dos pioneiros no Brasil na implantação do programa de sócio-torcedor - disse o mandatário, completando:



- Não me recordo de termos alcançado uma marca como essa no pós-pandemia, apesar de nossa taxa de ocupação com os associados ser sempre alta. Isso é um reflexo de vários fatores, como a grandeza e importância da partida, mas também a assiduidade e engajamento do torcedor com o nosso programa de sócios.