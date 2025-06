Vasco vai mal em casa e perde para o Bragantino pelo Brasileirão

Motivado após classificação na Sul-Americana, mas precisando dar uma resposta no Brasileirão em meio à campanha abaixo do esperado, o Vasco não fez o dever de casa. Neste sábado (31), em São Januário, pela 11ª rodada do Brasileirão, os comandados de Fernando Diniz perderam para o Red Bull Bragantino pelo placar de 2 a 0. Guilherme Lopes e Isidro Pitta, ambos na primeira etapa, marcaram os gols do jogo e deixaram o Massa Bruta na liderança.

Com o resultado, o Gigante da Colina permanece na parte baixa da tabela, com apenas 10 pontos somados, podendo entrar na zona de rebaixamento. O próximo compromisso será no dia 12 de junho, contra o São Paulo, fora do Rio de Janeiro.

Como foi Vasco x Bragantino?

A bola mal rolou em São Januário, e o Vasco já se viu em situação desconfortável. No primeiro minuto de partida, Jhon Jhon cobrou escanteio pela esquerda, Isidro Pitta raspou na primeira trave e Guilherme Lopes completou para o fundo do gol. O lateral-esquerdo sequer estaria no 11 inicial, mas entrou no lugar do zagueiro Pedro Henrique, que sentiu problema muscular no aquecimento.

Pouco inspirado, o time comandado por Fernando Diniz criou poucas oportunidades. Nas duas mais claras, Cleiton, goleiro do Massa Bruta, fez lindas defesas em finalizações de Rayan e João Victor.

Na primeira etapa, o grande problema foi o encaixe de marcação e, com isso, o Bragantino aproveitou para ampliar. Virando o jogo em contra-ataque, o time visitante avançou pela direita e Vinicinho cruzou a medida para Isidro Pitta, que, nas costas de João Victor, dominou no peito e "fuzilou" a meta defendida por Léo Jardim aos 34. Vaias e muita pressão em São Januário.

Tendo de intensificar as ações devido à desvantagem, o Cruz-Maltino voltou para o segundo tempo com mais posse de bola e, como consequência, sem sofrer tanto. No entanto, o nervosismo de outrora, que comprometeu na fase inicial do gramado, atrapalhou muito na construção de jogadas no terço final.

Sem reação

As tentativas em ultrapassagens, tanto com Lucas Piton e Nuno, como com Paulo Henrique e Rayan, não deram certo. Enquanto o tempo foi passando e nenhuma solução era encontrada, o desempenho da equipe foi caindo e, assim, o Bragantino abaixou suas linhas na procura por um contra-ataque.

Nos últimos minutos, o Vasco esboçou uma pressão para diminuir o prejuízo dentro de casa, mas nem isso conseguiu. A vitória do Massa Bruta foi confirmada ao apito fina do árbitro Paulo Cesar Zanovelli.

✅ FICHA TÉCNICA

VASCO 0 X 2 BRAGANTINO

11ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: sábado, 31 de maio, às 21h (de Brasília);

📍 Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ);

🟨 Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG);

🚩 Assistentes: Felipe Alan Costa de Oliveira (MG) e Celso Luiz da Silva (MG);

🖥️ VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE).

Gols: Guilherme Lopes 1'/1ºT e Isidro Pitta 34'/1ºT (RBB)

Cartões amarelos: Paulo Henrique (VAS); Cleiton e Nathan Mendes (RBB)

⚽ ESCALAÇÕES

VASCO (Técnico: Fernando Diniz)

Léo Jardim; Paulo Henrique (Puma Rodríguez), João Victor, Lucas Freitas (Adson), Lucas Piton; Jair (Mateus Carvalho), Tchê Tchê, Coutinho (Alex Teixeira); Nuno Moreira (Adson), Rayan e Vegetti.

BRAGANTINO (Técnico: Fernando Seabra)

Cleiton; Andres Hurtado, Guilherme Lopes (Nathan Mendes), Eduardo e Juninho Capixaba; Gabriel, Eric Ramires (Matheus Fernandes) e Jhon Jhon; Vinicinho (Palacios), Isidro Pitta (Thiago Borbas) e Eduardo Sasha (Fabinho).