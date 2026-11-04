Diego Souza, ex-Flamengo e Vasco, é suspenso por uso de licença falsa de treinador
Ex-jogador é o atual técnico do Joinvile. Entenda o caso!
Diego Souza foi suspenso por 360 dias pelo Tribunal de Justiça Desportiva de Santa Catarina (TJD-SC) por utilizar uma licença falsa para atuar como treinador. A decisão unânime também determinou o pagamento de multa de R$ 20 mil, com prazo de 15 dias para quitação.
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O ex-jogador, que atualmente comanda o Joinville, foi julgado nesta terça-feira após denúncia da Procuradoria da Justiça Desportiva catarinense, baseada no artigo 234, parágrafo 1º, do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD). A suspensão efetiva será de 340 dias, descontando o período de suspensão preventiva que ele cumpriu desde 23 de outubro, quando também foi proibido de acessar estádios.
Diego Souza anunciou recurso ao pleno do TJD e, posteriormente, ao Supremo Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). O registro do técnico foi cancelado no BID da CBF no início de outubro, após ser citado por Alejandro Mancuso, ex-jogador argentino investigado por um esquema de venda de diplomas falsos de treinador.
Durante o depoimento, Diego afirmou que recebeu a proposta de Mancuso em 2023, quando ainda atuava como jogador, para obter uma licença de forma rápida, alegando prestígio no futebol. Ele disse não ter desconfiado da falsidade do documento e que não participou de aulas para obter o registro. Mancuso, em áudios enviados a Diego, explicou que o processo seria especial e que a documentação já estava pronta, afirmando que licenças urgentes são concedidas apenas para "feras".
A Associação de Técnicos do Futebol Argentino (ATFA) comunicou à CBF que Diego Souza não possui registro acadêmico referente ao curso indicado no diploma emitido em dezembro de 2023. Além disso, a ATFA apontou inconsistências na data do documento e na assinatura do secretário-geral, enquanto a Conmebol não encontrou registro de licença em nome do ex-jogador.
Diego Souza foi anunciado como treinador do Joinville em 2 de agosto e estreou no comando da equipe no dia 30 do mesmo mês. Ele lidera o time na Copa Santa Catarina, competição estadual que oferece vaga na Série D do Campeonato Brasileiro ou na Copa do Brasil.
Diego Souza seguirá suspenso por 340 dias e terá 15 dias para pagar a multa de R$ 20 mil. O caso ainda será analisado em instâncias superiores do Tribunal de Justiça Desportiva.
*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.
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