Diego Souza foi suspenso por 360 dias pelo Tribunal de Justiça Desportiva de Santa Catarina (TJD-SC) por utilizar uma licença falsa para atuar como treinador. A decisão unânime também determinou o pagamento de multa de R$ 20 mil, com prazo de 15 dias para quitação.

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O ex-jogador, que atualmente comanda o Joinville, foi julgado nesta terça-feira após denúncia da Procuradoria da Justiça Desportiva catarinense, baseada no artigo 234, parágrafo 1º, do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD). A suspensão efetiva será de 340 dias, descontando o período de suspensão preventiva que ele cumpriu desde 23 de outubro, quando também foi proibido de acessar estádios.

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Diego Souza anunciou recurso ao pleno do TJD e, posteriormente, ao Supremo Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). O registro do técnico foi cancelado no BID da CBF no início de outubro, após ser citado por Alejandro Mancuso, ex-jogador argentino investigado por um esquema de venda de diplomas falsos de treinador.

Durante o depoimento, Diego afirmou que recebeu a proposta de Mancuso em 2023, quando ainda atuava como jogador, para obter uma licença de forma rápida, alegando prestígio no futebol. Ele disse não ter desconfiado da falsidade do documento e que não participou de aulas para obter o registro. Mancuso, em áudios enviados a Diego, explicou que o processo seria especial e que a documentação já estava pronta, afirmando que licenças urgentes são concedidas apenas para "feras".

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A Associação de Técnicos do Futebol Argentino (ATFA) comunicou à CBF que Diego Souza não possui registro acadêmico referente ao curso indicado no diploma emitido em dezembro de 2023. Além disso, a ATFA apontou inconsistências na data do documento e na assinatura do secretário-geral, enquanto a Conmebol não encontrou registro de licença em nome do ex-jogador.

Diego Souza foi anunciado como treinador do Joinville em 2 de agosto e estreou no comando da equipe no dia 30 do mesmo mês. Ele lidera o time na Copa Santa Catarina, competição estadual que oferece vaga na Série D do Campeonato Brasileiro ou na Copa do Brasil.

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Diego Souza seguirá suspenso por 340 dias e terá 15 dias para pagar a multa de R$ 20 mil. O caso ainda será analisado em instâncias superiores do Tribunal de Justiça Desportiva.

*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.