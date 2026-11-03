Chapecoense perde para o Mirassol e é rebaixada no Brasileirão
As equipes se enfrentaram pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro
O Mirassol venceu a Chapecoense por 2 a 1 na noite desta terça-feira (3) em jogo válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols foram marcados por Reinaldo e Anderson (contra), e Kauan. Com o resultado, a Chape é a primeira equipe rebaixada no Brasileirão em 2026.
Com os três pontos somados, a equipe paulista respira na luta contra o rebaixamento e chega a 12ª colocação, com 40 pontos. Enquanto isso, os catarinenses permanecem na lanterna com apenas 21 pontos.
Como foi o jogo
Mesmo fora de casa, o Mirassol foi quem tomou a iniciativa na Arena Condá e exigiu defesa de Anderson aos quatro minutos em chute de João Victor. No entanto, a equipe alviverde abriu o placar aos 12 minutos em lance de escanteio cabeceado por Kauan.
Menos de dez minutos depois os visitantes tiveram uma penalidade máxima, mas Reinaldo acertou a trave. Nos acréscimos, o Mirassol teve mais um pênalti, novamente cobrado por Reinaldo, que não desperdiçou.
Decisão de arbitragem divide opiniões em Chapecoense x Mirassol: 'Escandaloso'
No início da segunda etapa, o goleiro Anderson teve uma falha bizarra na Arena Condá. Shaylon arriscou de longe, o arqueiro espalmou para cima e não conseguiu segurar a bola, jogando ela para dentro do seu próprio gol.
Ficha técnica de Chapecoense x Mirassol
Chapecoense X Mirassol
CAMPEONATO BRASILEIRO - 34ª RODADA
📆 Data e horário: terça-feira, 3 de Novembro às 19h30 (horário de Brasília)
📍 Local: Arena Condá, Chapecó
🟨 Arbitragem: Lucas Paulo Torezin (PR)
🚩 Assistentes: Rafael Trombeta (PR) e Joverton Wesley De Souza Lima (RO)
Escalações
Chapecoense (Técnico: Rafael Lacerda)
Anderson; Bruno Pacheco, Doma, Kauan, Heitor; Y. Felipe, Camilo, Giovanni Augusto; Bolasie, Marcinho e Oliveira
Mirassol (Técnico: Rafael Guanaes)
Walter; Igor Formiga, J. Victor, L. Oliveira, Reinaldo; Denilson, Neto Moura, Eduardo; Shaylon, Alesson, A. Luis
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