Definidos cruzamentos das quartas de final do Gauchão

Com os jogos da tarde deste sábado (31) encerrados, estão definidos os cruzamentos das quartas de final do Campeonato Gaúcho deste ano. A fase será disputada em jogo único. Os confrontos ocorrerão no próximo final de semana, com datas e horários ainda a serem definidos pela Federação Gaúcha de Futebol. O Grêmio pega o Novo Hamburgo, enquanto o Internacional enfrenta o São Luiz.

Rodada definida

A sexta rodada da fase de grupos foi disputada toda a partir das 16h30min. Três dois seis jogos terminaram empatados. Em Erechim, Ypiranga e São José ficaram no 1 a 1, mesmo placar de Grêmio e Juventude, na Arena, em Porto Alegre. Também na Capital, Monsoon e São Luiz encerraram no 2 a 2

Nas outras três partidas, dois times da casa venceram. O Inter-SM marcou seu primeiro gol no Gauchão ao bater o Avenida por 1 a 0. Já o Novo Hamburgo bateu o Guarany-BA por 2 a 0. Único visitante a ganhar o adversário foi o Internacional, que venceu do Caxias pelo placar mínimo.

Gustavo Prado marcou gol do Internacional (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)

Definidos cruzamentos

Diferentemente da etapa de chaves, quando os enfrentamentos foram cruzados, nas quartas de final, os jogos serão dentro dos grupos. No 1, se classificaram Inter, com 15 pontos, Juventude, 12, São José, nove e São Luiz, sete. O Colorado recebe o time de Ijuí, enquanto o Ju joga com o Zequinha na Serra. Avenida e Guarany-BA, ambos com cinco pontos, disputarão a repescagem do rebaixamento.

No 2, o Grêmio terminou com dez, o Caxias e Ypiranga, sete, Novo Hamburgo e Monsoon, seis, e Inter-SM, cinco. O Grêmio jogará com o Novo Hamburgo na Arena, e o Caxias, com o Ypiranga, no Centenário. Monsoon e Inter-SM vão para a repescagem.

Os enfrentamentos das quartas serão no sábado (7) e domingo (8) que vem. A FGF ainda definirá as datas e horários dos duelos.