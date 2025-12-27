De volta à Portuguesa-RJ, Chay tem estreia prevista contra o Botafogo

Chay está de volta à Portuguesa-RJ e fará estreia justamente contra o Botafogo, seu ex-clube, no dia 14 de janeiro, pela primeira rodada do Campeonato Carioca. O jogador chega em definitivo após passagem pelo Volta Redonda e assinou contrato até o fim da competição estadual.

O retorno à Lusa ocorre no clube que projetou o atacante nacionalmente e o negociou com o Glorioso em 2021. Além do vínculo com a equipe, pesaram na decisão os termos esportivos e financeiros apresentados, assim como o peso do Campeonato Carioca no calendário nacional. O acordo foi feito em definitivo, com vínculo inicial válido até o encerramento do estadual.

Ao fim da temporada de 2025, o atleta de 35 anos recebeu propostas de clubes das Séries B e C do Campeonato Brasileiro e também do futebol internacional. Parte das negociações não avançou, enquanto outras não atenderam aos objetivos definidos pelo atleta e por seu estafe para o início do ano. Diante desse cenário, a opção foi disputar um dos principais estaduais do país, priorizando calendário, competitividade e visibilidade.

Chay criou identificação com o Botafogo ao ser destaque da equipe campeã da Série B em 2021, que deu início a reconstrução do clube na Era SAF. Com a camisa alvinegra, o jogador de 35 anos fez 50 jogos, com oito gols e 11 assistências.

