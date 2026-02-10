São Paulo encerra preparação para enfrentar o Grêmio; veja como foi o último treino

O São Paulo encerrou na manhã desta terça-feira (10), no SuperCT, a preparação para enfrentar o Grêmio em duelo marcado para esta quarta-feira (11), às 21h30 (de Brasília), no Morumbis, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.

A comissão técnica liderada por Hernán Crespo iniciou as atividades no gramado com um treinamento físico, que contou com velocidade e mudanças de direção. Em seguida, o treinador reuniu o grupo para um treino tático, que também aprimorou as cobranças de bolas paradas. Houve ainda uma atividade de enfrentamento entre duas equipes em espaço reduzido.

Com uma vitória e um empate nas duas primeiras rodadas do Brasileirão, o São Paulo ocupa o sétimo lugar, com quatro pontos, e busca melhorar sua classificação na tabela. Caso conquiste os três pontos diante de sua torcida, o elenco vai para a última rodada do Paulistão, no final de semana, confiante em busca da classificação ao mata-mata.

