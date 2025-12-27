menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsBotafogo

Rumo ao Palmeiras, Marlon Freitas é o 22º campeão da Libertadores a deixar o Botafogo

Capitão e peça central do meio-campo alvinegro, camisa 17 é mais um titular a se despedir

WhatsApp-Image-2024-05-06-at-12.02.08-aspect-ratio-1024-1024
Mauricio Luz
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 27/12/2025
07:00
Elenco do Botafogo campeão da Libertadores (Foto: Vítor Silva/Botafogo)
Elenco do Botafogo campeão da Libertadores (Foto: Vítor Silva/Botafogo)
A iminente transferência de Marlon Freitas para o Palmeiras fará o Botafogo chegar a 22 jogadores que deixaram o elenco campeão do Brasileirão e da Libertadores de 2024. Capitão e peça central do meio-campo alvinegro na temporada histórica, o camisa 17 é mais um titular a se despedir em pouco mais de um ano após as conquistas.

➡️ Botafogo acerta venda de Lucas Halter à MLS, e jogador não volta ao Vitória

A negociação do volante simboliza a profunda reformulação vivida pelo clube desde o fim de 2024. Pilar do time na maior parte da campanha vencedora, ele se soma a uma lista extensa de saídas que atingiu praticamente todos os setores do time.

Do elenco campeão, já deixaram o Glorioso: os goleiros John e Gatito Fernández; os laterais Lucas Barreto, Rafael, Hugo e Cuiabano; os zagueiros Lucas Halter, Adryelson e Kawan; os meio-campistas Danilo Barbosa, Tchê Tchê, Gregore, Tiago Almada, Eduardo, Kauê e Óscar Romero; além dos atacantes Luiz Henrique, Júnior Santos, Tiquinho Soares, Igor Jesus e Carlos Alberto.

A perda é ainda mais significativa quando observado o time titular de 2024. Além de Marlon Freitas, saíram John, Gregore, Tiago Almada, Igor Jesus, Luiz Henrique e Cuiabano; este vai ao Nottingham Forest em janeiro. Adryelson, que iniciou a final da Libertadores em campo, também deixou o clube. Permaneceram Vitinho, Alexander Barboza, Bastos, Alex Telles e Savarino, que formam a base remanescente da equipe campeã.

Ao longo do último ano, o Botafogo optou por negociações no mercado e por mudanças no perfil do elenco, o que resultou na saída de lideranças técnicas e de atletas decisivos nos títulos de 2024. A ida de Marlon Freitas encerra mais um ciclo desse grupo e amplia o desafio do clube em reconstruir a equipe após a temporada mais vitoriosa da história recente.

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

Marlon Freitas está a caminho do Palmeiras (Foto: Vitor Silva / Botafogo)
Marlon Freitas está a caminho do Palmeiras (Foto: Vitor Silva / Botafogo)

