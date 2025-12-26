Torcedores do Botafogo mandam recado a Marlon Freitas após ida ao Palmeiras

O Botafogo perdeu uma de suas principais peças para o Palmeiras nesta sexta-feira (26). Marlon Freitas, tratado por muitos alvinegros como ídolo, pediu para ir para o Verdão e está a caminho do clube paulista. Nas redes sociais, torcedores do Glorioso mandaram um recado ao volante.

Depois de uma reunião com Textor, o capitão do Botafogo pediu para jogar no Palmeiras. Agora, Marlon Freitas acerta os detalhes finais com representantes do Verdão para finalizar o acordo, que terá validade de três temporadas, até dezembro de 2028. O total da operação para tirar o volante do Glorioso é de aproximadamente 5 milhões de euros (R$ 32 milhões).

Nas redes sociais, por tudo que Marlon representou na rivalidade dos últimos anos entre Botafogo e Palmeiras, torcedores ficaram indignados com o camisa 17. Veja os comentários sobre a transferência abaixo:

Negociação

Marlon Freitas entraria em seu último ano de contrato com o Botafogo e poderia assinar um pré-acordo com qualquer outra equipe a partir da metade de 2026. As tratativas entre Botafogo, Palmeiras e Marlon tiveram início no dia 24 de dezembro e se estenderam por cerca de dois dias.

O volante chega para suprir a lacuna deixada por Aníbal Moreno, vendido ao River Plate por 7 milhões de dólares (R$ 39 milhões). Além de atuar como primeiro volante, Marlon Freitas também pode desempenhar a função de camisa 8 no meio-campo.

Revelado pelo Fluminense e com passagens por Ponte Preta e Atlético-GO, Marlon Freitas chegou ao Botafogo em 2023. O volante foi peça fundamental e capitão alvinegro nas conquistas do Brasileiro e da Libertadores em 2024. Agora, o símbolo do Botafogo está a caminho do Palmeiras.

Ao total, o meio-campista soma 186 partidas pelo Glorioso, com cinco gols e 18 assistências. Em 2025, entro em campo 58 vezes, marcou uma vez e assistiu os companheiros outras cinco. Referência do Alvinegro nos últimos anos, o jogador atua tanto como primeiro e segundo volante e tem como característica a saída de bola.