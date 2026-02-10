O Internacional está muito perto de fechar com o Bahia as vindas do atacante Kayky e do lateral-esquerdo Matheus Bahia. Conforme noticiaram os jornalistas identificados Vágner Martins e Lucas Collar, respectivamente, e confirmou o Lance!, a dupla viria por empréstimo com opção de compra. O primeira já teria feito exames médicos em Porto Alegre e falta apena o acordo final entre os clubes.

Inter perto de fechar com atacante e lateral

O atacante de 22 anos foi adquirido em definitivo pelo Esquadrão de Aço em 2025. Nunca chegou a se firmar, sendo reserva na maioria dos compromissos da equipe de Rogério Ceni. Em 47 vezes em que esteve em campo, marcou dois gols e deu sete assistências . Cria de Xerém, base do Fluminense, se transferiu para o Manchester City-ING antes de subir para o profissional.

O jogador voltou ao Tricolor Carioca por empréstimo e acumulou passagens por Paços Ferreira-POR, Sparta Rotterdam-HOL e o próprio Bahia. O atleta está na capital gaúcha, onde realizou exames e espera a batida de martelo entre as direções para assinar contrato com o clube gaúcho.

Aos 26 anos, Matheus Bahia, que esteve no Ceará por empréstimo nas duas últimas temporadas, chega para disputar posição com o argentino Bernabei. O lateral foi titular absoluto do Vozão entre 2024 e 2025, acumulando 93 partidas, com 11 assistências.

Revelado pelo próprio Esquadrã, Matheus teve passagens pelas categorias de base do Palmeiras e do Athletico-PR.