menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Torcedores do Palmeiras avaliam chegada de Marlon Freitas: 'Não é possível'

Verdão acertou com o volante que fez história no Botafogo

Bernardo Pinho
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 26/12/2025
16:09
Marlon Freitas está a caminho do Palmeiras (Foto: Thiago Ribeiro/Agif/Gazeta Press)
imagem cameraMarlon Freitas está a caminho do Palmeiras (Foto: Thiago Ribeiro/Agif/Gazeta Press)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Palmeiras acertou a contratação do volante Marlon Freitas, do Botafogo, na manhã desta sexta-feira (26). Nas redes sociais, os torcedores do Verdão avaliaram a chegada do jogador, que fez história no Glorioso.

continua após a publicidade

Em uma reunião com Textor, Marlon Freitas manifestou o desejo de vestir a camisa do Palmeiras. Agora, o volante acerta os detalhes finais com representantes do Verdão para finalizar o acordo, que terá validade de três temporadas, até dezembro de 2028. O total da operação para tirar o volante do Glorioso é de aproximadamente 5 milhões de euros (R$ 32 milhões).

➡️Torcedores do Botafogo mandam recado a Marlon após ida ao Verdão

Nas redes sociais, muitos torcedores do Palmeiras avaliaram a contratação do jogador. O nome não foi unanimidade, apesar de muitos terem aprovado o movimento. Veja os comentários abaixo:

continua após a publicidade
Marlon Freitas vai trocar o Botafogo pelo Palmeiras (Foto: Thiago Ribeiro/Agif/Gazeta Press)
Marlon Freitas vai trocar o Botafogo pelo Alviverde (Foto: Thiago Ribeiro/Agif/Gazeta Press)

Veja reação dos torcedores do Palmeiras com a chegada de Marlon Freitas

Negociação

Marlon Freitas, que está a caminho do Palmeiras, entraria em seu último ano de contrato com o Botafogo e poderia assinar um pré-acordo com qualquer outra equipe a partir da metade de 2026. As tratativas entre Botafogo, Palmeiras e Marlon Freitas tiveram início no dia 24 de dezembro e se estenderam por cerca de dois dias.

📲Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O volante chega para suprir a lacuna deixada por Aníbal Moreno, vendido ao River Plate por 7 milhões de dólares (R$ 39 milhões). Além de atuar como primeiro volante, Marlon Freitas também pode desempenhar a função de camisa 8 no meio-campo do Palmeiras.

continua após a publicidade

Revelado pelo Fluminense e com passagens por Ponte Preta e Atlético-GO, Marlon Freitas chegou ao Botafogo em 2023. O volante foi peça fundamental e capitão alvinegro nas conquistas do Brasileiro e da Libertadores em 2024.

Ao total, o meio-campista soma 186 partidas pelo Glorioso, com cinco gols e 18 assistências. Em 2025, entro em campo 58 vezes, marcou uma vez e assistiu os companheiros outras cinco. Referência do Alvinegro nos últimos anos, o jogador atua tanto como primeiro e segundo volante e tem como característica a saída de bola. Marlon Freitas vestirá a camisa do Palmeiras.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias