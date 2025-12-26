O Palmeiras acertou a contratação do volante Marlon Freitas, do Botafogo, na manhã desta sexta-feira (26). Nas redes sociais, os torcedores do Verdão avaliaram a chegada do jogador, que fez história no Glorioso.

Em uma reunião com Textor, Marlon Freitas manifestou o desejo de vestir a camisa do Palmeiras. Agora, o volante acerta os detalhes finais com representantes do Verdão para finalizar o acordo, que terá validade de três temporadas, até dezembro de 2028. O total da operação para tirar o volante do Glorioso é de aproximadamente 5 milhões de euros (R$ 32 milhões).

Nas redes sociais, muitos torcedores do Palmeiras avaliaram a contratação do jogador. O nome não foi unanimidade, apesar de muitos terem aprovado o movimento. Veja os comentários abaixo:

Marlon Freitas vai trocar o Botafogo pelo Alviverde (Foto: Thiago Ribeiro/Agif/Gazeta Press)

Veja reação dos torcedores do Palmeiras com a chegada de Marlon Freitas

Negociação

Marlon Freitas, que está a caminho do Palmeiras, entraria em seu último ano de contrato com o Botafogo e poderia assinar um pré-acordo com qualquer outra equipe a partir da metade de 2026. As tratativas entre Botafogo, Palmeiras e Marlon Freitas tiveram início no dia 24 de dezembro e se estenderam por cerca de dois dias.

O volante chega para suprir a lacuna deixada por Aníbal Moreno, vendido ao River Plate por 7 milhões de dólares (R$ 39 milhões). Além de atuar como primeiro volante, Marlon Freitas também pode desempenhar a função de camisa 8 no meio-campo do Palmeiras.

Revelado pelo Fluminense e com passagens por Ponte Preta e Atlético-GO, Marlon Freitas chegou ao Botafogo em 2023. O volante foi peça fundamental e capitão alvinegro nas conquistas do Brasileiro e da Libertadores em 2024.

Ao total, o meio-campista soma 186 partidas pelo Glorioso, com cinco gols e 18 assistências. Em 2025, entro em campo 58 vezes, marcou uma vez e assistiu os companheiros outras cinco. Referência do Alvinegro nos últimos anos, o jogador atua tanto como primeiro e segundo volante e tem como característica a saída de bola. Marlon Freitas vestirá a camisa do Palmeiras.