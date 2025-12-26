Torcedores do Palmeiras avaliam chegada de Marlon Freitas: 'Não é possível'
Verdão acertou com o volante que fez história no Botafogo
- Matéria
- Mais Notícias
O Palmeiras acertou a contratação do volante Marlon Freitas, do Botafogo, na manhã desta sexta-feira (26). Nas redes sociais, os torcedores do Verdão avaliaram a chegada do jogador, que fez história no Glorioso.
Torcedores do Botafogo mandam recado a Marlon Freitas após ida ao Palmeiras
Fora de Campo
Marlon Freitas recebe ‘proposta irrecusável’ do Palmeiras e pede para deixar Botafogo em reunião
Futebol Nacional
Rivais se agitam com possível venda da SAF do Vasco: ‘Flamengo precisa impedir’
Fora de Campo
Em uma reunião com Textor, Marlon Freitas manifestou o desejo de vestir a camisa do Palmeiras. Agora, o volante acerta os detalhes finais com representantes do Verdão para finalizar o acordo, que terá validade de três temporadas, até dezembro de 2028. O total da operação para tirar o volante do Glorioso é de aproximadamente 5 milhões de euros (R$ 32 milhões).
➡️Torcedores do Botafogo mandam recado a Marlon após ida ao Verdão
Nas redes sociais, muitos torcedores do Palmeiras avaliaram a contratação do jogador. O nome não foi unanimidade, apesar de muitos terem aprovado o movimento. Veja os comentários abaixo:
Veja reação dos torcedores do Palmeiras com a chegada de Marlon Freitas
Negociação
Marlon Freitas, que está a caminho do Palmeiras, entraria em seu último ano de contrato com o Botafogo e poderia assinar um pré-acordo com qualquer outra equipe a partir da metade de 2026. As tratativas entre Botafogo, Palmeiras e Marlon Freitas tiveram início no dia 24 de dezembro e se estenderam por cerca de dois dias.
📲Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
O volante chega para suprir a lacuna deixada por Aníbal Moreno, vendido ao River Plate por 7 milhões de dólares (R$ 39 milhões). Além de atuar como primeiro volante, Marlon Freitas também pode desempenhar a função de camisa 8 no meio-campo do Palmeiras.
Revelado pelo Fluminense e com passagens por Ponte Preta e Atlético-GO, Marlon Freitas chegou ao Botafogo em 2023. O volante foi peça fundamental e capitão alvinegro nas conquistas do Brasileiro e da Libertadores em 2024.
Ao total, o meio-campista soma 186 partidas pelo Glorioso, com cinco gols e 18 assistências. Em 2025, entro em campo 58 vezes, marcou uma vez e assistiu os companheiros outras cinco. Referência do Alvinegro nos últimos anos, o jogador atua tanto como primeiro e segundo volante e tem como característica a saída de bola. Marlon Freitas vestirá a camisa do Palmeiras.
- Matéria
- Mais Notícias