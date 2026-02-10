Vasco se aproxima de assinar pré-contrato com lateral do América-MG

O Vasco está próximo de fechar um acordo por meio de um pré-contrato com o lateral-esquerdo Paulinho, do América-MG. O jogador de 21 anos tem vínculo com o clube mineiro até o fim de junho de 2026, o que permite a assinatura de um compromisso com outra equipe. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Venê Casagrande.

O Lance! apurou que as conversas entre Vasco e estafe do atleta estão bem encaminhadas, e a tendência é que Paulinho chegue a São Januário para reforçar o elenco cruz-maltino na janela de transferências do meio do ano.

Cria das categorias de base do América-MG, Paulinho foi integrado ao time profissional no início de 2025. Desde então, disputou 35 partidas com a camisa do Coelho e contribuiu com uma assistência. O lateral ganhou espaço principalmente no fim da última temporada, quando terminou a Série B como titular, chamando atenção pela regularidade defensiva e pela boa imposição física.

Em 2026, o jogador seguiu sendo utilizado pelo América-MG. Até o momento, participou dos sete jogos possíveis da equipe na temporada, sendo titular em duas oportunidades.

A chegada de Paulinho é vista internamente como uma aposta para o setor. Atualmente, o Vasco conta com Lucas Piton, Cuiabano e João Victor como opções para a lateral esquerda. Victor Luís, por sua vez, está em fase final de negociação para rescindir de forma amigável com o clube carioca e reforçar o Mirassol.

Para acompanhar as notícias do Vasco, siga o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.