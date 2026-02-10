Grêmio age por novos patrocinadores e naming rights do estádio

O Grêmio negocia, nas últimas semanas, a comercialização de um pacote de espaços de patrocínios para alavancar as receitas do clube: dentre eles estão o espaço máster da camisa e os naming rights da Arena, conforme publicado primeiramente pelo ge. Existem diferentes interessados e desenhos para que o negócio se desenrole.

O modelo em avaliação prevê a possibilidade de uma mesma empresa assumir mais de um ativo dentro do pacote, que inclui o espaço central do uniforme e a associação ao nome do estádio do clube. A Arena ainda não teve naming rights comercializados desde a sua inauguração, em 2012, o que coloca esse ativo como uma frente potencial de monetização para o clube. Mas o clube não geria o estádio até o ano passado.

A ideia do pacote é distribuir as diferentes marcas interessadas entre nos espaços disponíveis no uniforme e em propriedades relacionadas ao futebol profissional. O clube acredita conseguir rentabilizar mais desta forma. Seriam cinco as empresas interessadas.

O contexto das negociações envolve a ausência recente de um patrocinador máster no uniforme do Grêmio, após o encerramento de acordos anteriores. Empresas de apostas foram as últimas a estamparem as logomarcas na camisa do Tricolor.

No mercado

O Grêmio anunciou a contratação do volante Juan Ignacio Nardoni, do Racing, da Argentina. O jogador de 23 anos se tornou a maior transferência da história do Tricolor.

O Imortal comprou 80% dos direitos econômicos por US$ 8 milhões (R$ 41,6 milhões, na cotação atual), com mais US$ 2 milhões (R$ 10,5 milhões) em bônus por metas esportivas. O contrato vai até o final de 2029. Juan Nardoni superou o meia-atacante Tetê, que custou € 6,2 milhões (R$ 38,3 milhões), e bateu o recorde em uma negociação.