Davide Ancelotti revela o que lhe surpreendeu no futebol brasileiro

Apresentado como novo técnico do Botafogo nessa segunda-feira (14), o italiano Davide Ancelotti falou sobre as primeiras impressões que teve sobre o futebol brasileiro. Filho do treinador da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, Davide chegou ao Brasil no início do mês passado para ser auxiliar do pai, mas acabou acertando com o clube alvinegro após a queda de Renato Paiva.

E o agora técnico do Botafogo se disse surpreso com os recursos técnicos dos jogadores brasileiros nos duelos um contra um.

— Fui surpreendido pela qualidade individual no duelo dos jogadores brasileiros. Olhei um jogo do sub-20 e me surpreendi pelos recursos dos jogadores quando é o momento de fazer o um contra um — comentou Davide Ancelotti.

— Na Itália, por exemplo, não temos isso. Os jogadores brasileiros todos têm isso. Me surpreendeu — acrescentou o treinador italiano.

O novo técnico do Botafogo deu a entender que essa capacidade de duelo um contra um continua sendo o grande diferencial do futebol brasileiro em relação ao europeu. Davide Ancelotti aproveitou para exaltar o desempenho dos clubes brasileiros no Mundial, que encerrou no domingo (13) com o Chelsea campeão.

— Nos jogos, o futebol é organizado em todo o mundo. Na Copa do Mundo (de Clubes) as equipes competiram muito bem. O pensamento coletivo na Europa é de que o futebol brasileiro está crescendo — ponderou o novo técnico do Botafogo.

Davide Ancelotti: 'Ambição do Botafogo é a mesma que tenho'

Davide Ancelotti concedeu sua primeira entrevista coletiva falando português fluente. Ele surpreendeu ao dizer que, quando chegou ao Brasil, no início de junho, não falava nenhuma palavra no idioma, mas que "aprende rápido". E o treinador do Botafogo explicou por que decidiu aceitar o convite para treinar o time.

— Quando falei a primeira vez com o John (Textor, dono da SAF), não pensei muito. Foi muito rápido. A ambição e grandeza que este clube tem é a mesma que eu tenho. Estamos muito alinhados.